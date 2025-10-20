Головна Світ Політика
Центрист вперше за два десятиліття став президентом Болівії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Центрист вперше за два десятиліття став президентом Болівії
Новий президент вступить на посаду 8 листопада
фото: AP

Перемога Родріго Паса поклала край двадцятирічному правлінню соціалістів в країні

Центрист Родріго Пас здобув перемогу на виборах у Болівії, поклавши край майже 20-річному правлінню лівих сил і відкривши нову політичну еру в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Центристський кандидат Родріго Пас випередив свого консервативного суперника Хорхе Кірогу майже на 10%. Попередні результати президентських виборів показали, що Пас, сенатор від Християнсько-демократичної партії, отримав 54,5% голосів, тоді як Кірога – 45,5%.

Перемога Паса знаменує собою історичний зсув для країни, якою майже безперервно з 2006 року керував болівійський Рух за соціалізм (MAS), заснований колишнім президентом Ево Моралесом. Підтримка соціалістів різко впала через найгіршу економічну кризу за десятиліття – з дефіцитом пального, браком доларів і інфляцією понад 20%.

Як зазначається, новий президент вступає на посаду 8 листопада. Він пообіцяв зберегти соціальні програми, одночасно сприяючи економічному зростанню через приватний сектор. Разом з тим, його партія не має більшості у законодавчому органі, тому для ефективного управління доведеться формувати коаліції та шукати компроміси. Відомо, що Демократична партія Паса здобула 49 зі 130 місць у нижній палаті та 16 з 36 у Сенаті, випередивши ненабагато коаліцію Кіроги, яка отримала 43 місця в нижній палаті та 12 у Сенаті.

