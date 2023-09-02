У Балтійському морі вперше пройдуть навчання з відбиття атак Росії 

У Балтійському морі будуть відпрацьовані десантні операції й удари з моря по суходолу

Країни НАТО посилають Росії чіткий сигнал про пильність

У Балтійському морі вперше відбудуться масштабні навчання країн НАТО із відбиття можливої російської атаки в регіоні. Про це повідомляє Reuters.

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Двотижневі навчання «Північні береги» мають розпочатися 9 вересня і залучать сили усіх Балтійських держав НАТО, а також Швеції, Канади, США, Нідерландів, Бельгії та Франції.

«До них буде залучено близько 30 суден і понад 3000 військовослужбовців Західних держав, які вперше відпрацьовуватимуть відповідь на російський наступ у регіоні», – йдеться у матеріалі.

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Будуть відпрацьовані десантні операції й удари з моря по суходолу.

«Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: не під час нашої вахти, – сказав журналістам у Берліні головнокомандувач ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак. – Надійне стримування має включати здатність атакувати».

До слова, Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон із Білорусcю у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями ПВК «Вагнер».

Фінський політик Ярно Лімнелл у зв'язку з цим закликає фінську владу бути готовими закрити кордон із Росією.