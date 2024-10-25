У Євросоюзі може з'явитися нова служба розвідки – Bloomberg

У Євросоюзі може з'явитися своя розвідслужба для протидії зовнішнім загрозам

ЄС може створити спецслужбу для протидії зовнішнім загрозам

У Євросоюзі може з'явитися своє розвідувальне агентство, яке збиратиме інформацію про зовнішні загрози для всього блоку та інституцій ЄС. Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкт доповіді колишнього президента Фінляндії Саулі Нііністе.

Колишній президент Фінляндії пропонує ЄС створити спецслужбу для протидії зовнішнім загрозам. Мета – збирати інформацію про загрози за межами ЄС без дублювання роботи національних відомств.

Співрозмовники журналістів наголошують, що зараз посадовці Євросоюзу аналізують погрози та вживають заходів на підставі відкритих джерел та інформації, якою захотіли поділитися 27 країн ЄС. Створення власної розвідслужби, яка при цьому не дублюватиме роботу аналогічних національних відомств, допоможе ефективніше виявляти ризики, реагувати на кризові ситуації та займатися контррозвідкою.

Як повідомляють джерела, Ніїністе запропонує розширити сферу відповідальності Центру розвідки та ситуаційного аналізу Євросоюзу (INTCEN), який підпорядковується Верховному представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики. За задумом колишнього президента Фінляндії, оновлена ​​структура збиратиме дані національних розвідслужб та на їх основі випускатиме рекомендації для інститутів ЄС.

Також очікується, що буде запропоновано ввести обмеження на подорожі в межах ЄС дипломатів третіх країн, якщо вони становлять загрозу з точки зору диверсійної або шпигунської діяльності.

Зазначається, що це є частиною зусиль блоку щодо посилення готовності до оборони та безпеки на тлі зростаючих ризиків, включаючи дії російського диктатора Володимира Путіна проти східних членів ЄС, потенційний вплив конфліктів на Близькому Сході та занепокоєння щодо наполегливості Китаю.

Нагадаємо, нещодавно на військовому об'єкті у ФРН зловили громадянина Росії на велосипеді. На території Центру військової підготовки в Німеччині поліція зупинила чоловіка на велосипеді. З'ясувалося, що чоловік має російське громадянство. Він сказав, що просто проїжджав повз. Зголом його відпустили.