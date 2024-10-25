Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Євросоюзі може з'явитися нова служба розвідки – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Євросоюзі може з'явитися нова служба розвідки – Bloomberg
У Євросоюзі може з'явитися своя розвідслужба для протидії зовнішнім загрозам
фото із відкритих джерел

ЄС може створити спецслужбу для протидії зовнішнім загрозам

У Євросоюзі може з'явитися своє розвідувальне агентство, яке збиратиме інформацію про зовнішні загрози для всього блоку та інституцій ЄС. Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкт доповіді колишнього президента Фінляндії Саулі Нііністе. 

Колишній президент Фінляндії пропонує ЄС створити спецслужбу для протидії зовнішнім загрозам. Мета – збирати інформацію про загрози за межами ЄС без дублювання роботи національних відомств.

Співрозмовники журналістів наголошують, що зараз посадовці Євросоюзу аналізують погрози та вживають заходів на підставі відкритих джерел та інформації, якою захотіли поділитися 27 країн ЄС. Створення власної розвідслужби, яка при цьому не дублюватиме роботу аналогічних національних відомств, допоможе ефективніше виявляти ризики, реагувати на кризові ситуації та займатися контррозвідкою.

Як повідомляють джерела, Ніїністе запропонує розширити сферу відповідальності Центру розвідки та ситуаційного аналізу Євросоюзу (INTCEN), який підпорядковується Верховному представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики. За задумом колишнього президента Фінляндії, оновлена ​​структура збиратиме дані національних розвідслужб та на їх основі випускатиме рекомендації для інститутів ЄС.

Також очікується, що буде запропоновано ввести обмеження на подорожі в межах ЄС дипломатів третіх країн, якщо вони становлять загрозу з точки зору диверсійної або шпигунської діяльності. 

Зазначається, що це є частиною зусиль блоку щодо посилення готовності до оборони та безпеки на тлі зростаючих ризиків, включаючи дії російського диктатора Володимира Путіна проти східних членів ЄС, потенційний вплив конфліктів на Близькому Сході та занепокоєння щодо наполегливості Китаю.

Нагадаємо, нещодавно на військовому об'єкті у ФРН зловили громадянина Росії на велосипеді. На території Центру військової підготовки в Німеччині поліція зупинила чоловіка на велосипеді. З'ясувалося, що чоловік має російське громадянство. Він сказав, що просто проїжджав повз. Зголом його відпустили.

Читайте також:

Теги: розвідка Європа погрози обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штраф стосувався послуги з управління майном, яку ICSL надала визначеній особі, яка підлягає під замороження активів
Британія вперше виписала штраф на компанію за порушення санкцій проти Росії
27 вересня, 22:04
Кремль недоговорює про видатки на армію
Кремль планує збільшити видатки на війну, але приховує це від громадян – ISW
30 вересня, 06:30
Росіяни вербують злочинців в Європі
Росіяни вербують криміналітет у Європі, щоб посіяти хаос та нашкодити – The Telegraph
8 жовтня, 23:20
Президент України провів ряд важливих зустрічей
Зеленський зустрівся з прем'єрами балканських країн: про що говорили
10 жовтня, 00:25
Кошти буде виділено для Lifecell LLC та Datagroup-Volia
Європейські партнери виділять Україні майже $500 млн на відновлення телекомунікацій
10 жовтня, 20:12
Північнокорейські солдати фіксують дефекти і стежать за використанням боєприпасів окупантами
Росія стала залежною від військових Північної Кореї – розвідка Естонії
11 жовтня, 21:24
У всіх регіонах України упродовж доби 18 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 18 жовтня
17 жовтня, 18:47
Казахстан відмовився від вступу у БРІКС
Росія обмежила імпорт з Казахстану, коли той відмовився вступати в БРІКС
17 жовтня, 22:24
У Молдові відбувся референдум
50 на 50: в Молдові не визначились із потребою вступу в ЄС
21 жовтня, 07:40

Політика

У Євросоюзі може з'явитися нова служба розвідки – Bloomberg
У Євросоюзі може з'явитися нова служба розвідки – Bloomberg
Гутерріш заявив Путіну про порушення Статуту ООН
Гутерріш заявив Путіну про порушення Статуту ООН
Теракт у Анкарі: встановлено особу жінки, яка вчинила напад (фото)
Теракт у Анкарі: встановлено особу жінки, яка вчинила напад (фото)
­­Путін стверджує, ніби отримав «секретну пропозицію» від України
­­Путін стверджує, ніби отримав «секретну пропозицію» від України
Іран готується до війни з Ізраїлем, але хоче уникнути її – NYT
Іран готується до війни з Ізраїлем, але хоче уникнути її – NYT
Папа Римський опублікував чергову енцикліку
Папа Римський опублікував чергову енцикліку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
62K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
23K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
13K
Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК
11K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua