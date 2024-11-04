У Фінляндії розпочалися найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі

Lightning Strike 2024 є частиною серії навчань Dynamic Front 25 та відбуваються під керівництвом Сполучених Штатів на території п’яти країн ЄС

У Фінляндії в понеділок, 4 листопада, стартували найбільші в історії військові артилерійські навчання Північноатлантичного альянсу Lightning Strike 2024 в Європі. Про це повідомляє Yle.

Відомо, що навчання триватимуть до 28 листопада в районах Роваярві та Рованіємі у фінській Лапландії. До Lightning Strike 2024 залучать близько 3,6 тис. військових, зокрема 1250 військовослужбовців міжнародних сил також братимуть участь у навчаннях.

Як зазначається, метою навчань є «показати оборонні можливості альянсу в регіоні Північної Європи, а також практикувати оперативне командування, контроль та співпрацю з корпусом швидкого реагування союзників».

Акцентується, що Lightning Strike 2024 є частиною серії навчань Dynamic Front 25 та відбуваються під керівництвом Сполучених Штатів Америки на території п’яти країн ЄС: Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

«Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від союзників дуже швидко, а також (від) командування союзними силами. Це хороший приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з можливостями союзників формує міцну оборону у північній частині Фінляндії та НАТО», – підкреслив керівник навчань полковник Янне Мякітало у заяві збройних сил Фінляндії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися створити нову цільову групу високого рівня, щоб зміцнити співпрацю Альянсу та ЄС.

Раніше голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО.

До слова, у Латвії з 1 по 14 листопада відбудуться перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО Resolute Warrior 2024.