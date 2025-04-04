У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 19:58 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня повітряна тривога в Києві оголошувалася тричі, загальна тривалість – 2 години і 13 хвилин.

До слова, у ніч проти 4 квітня на Київщині внаслідок ворожої атаки дронів в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізовано у місцеву лікарню. За попередніми даними, він отримав травми ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.