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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 19:58 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня повітряна тривога в Києві оголошувалася тричі, загальна тривалість – 2 години і 13 хвилин.

До слова, у ніч проти 4 квітня на Київщині внаслідок ворожої атаки дронів в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізовано у місцеву лікарню. За попередніми даними, він отримав травми ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.

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Теги: тривога

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