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У Польщі місцева влада заборонила нову блокаду кордону

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Польщі місцева влада заборонила нову блокаду кордону
фото з відкритих джерел

Як повідомляють польські ЗМІ, муніципалітет у своїй відмові посилається на неможливість убезпечити протестувальників

Місцева влада в польській Медиці не видала перевізникам дозвіл на страйк. Протестувальники збиралися заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» з 15 січня по 15 березня. Оскільки фермери вже припинили свій страйк на цьому КПП, поки що він залишиться відкритим для фур.

Про відмову заявив польський політик з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер, який представляє перевізників, що страйкують. Він виклав фото офіційного листа на своій сторінці у соцмережі X (Twitter).

У Польщі місцева влада заборонила нову блокаду кордону фото 1
Ttwitter / MeklerRafal

Перед цим перевізники на чолі з ультраправим Меклером подали заяву про проведення страйку в Медиці з 15 січня до 15 березня 2024 року.

Прихильники Меклера у коментарях до його допису закликають розпочати блокаду, не підкорившись рішенню влади. Однак сам Меклер від таких заяв утримується. Водночас перевізники планують подати апеляцію до районного суду у Перемишлі.

Раніше фермери, які приєдналися до страйкарів-перевізників, досягли угоди з центральною владою Польщі та зупинили свою блокаду прикордонного переходу в Медиці. Так, заблокованими залишаються три з чотирьох вантажних пунктів пропуску на кордоні України та Польщі:

  • «Рава-Руська – Гребенне»;
  • «Краківець – Корчова»;
  • «Ягодин – Дорогуськ».

Через блокаду на кордоні вишиковуються багатокілометрові черги. Водії змушені чекати на перетин КПП від кількох днів до кількох тижнів, проводячи весь цей час у вантажівках. Зараз, коли вночі температура опускається до -20 градусів за Цельсієм, це особливо небезпечно.

Окрім небезпеки для життя водіїв, блокада завдає Україні величезних економічних збитків.

Нагадаємо, Єврокомісар розповів, які продукти Польща хоче заборонити імпортувати Україні.

Повідомлялося, що Польща «категорично проти» розширення вільної торгівлі ЄС із Україною.

Читайте також: Україна та Польща узгодили план дій для розблокування кордону
Теги: Єврокомісар влада кордон страйк Україна партії продукти місцева влада Польща соцмережі

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