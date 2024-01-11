У Польщі місцева влада заборонила нову блокаду кордону

Як повідомляють польські ЗМІ, муніципалітет у своїй відмові посилається на неможливість убезпечити протестувальників

Місцева влада в польській Медиці не видала перевізникам дозвіл на страйк. Протестувальники збиралися заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» з 15 січня по 15 березня. Оскільки фермери вже припинили свій страйк на цьому КПП, поки що він залишиться відкритим для фур.

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Про відмову заявив польський політик з ультраправої партії Ruch Narodowy Рафал Меклер, який представляє перевізників, що страйкують. Він виклав фото офіційного листа на своій сторінці у соцмережі X (Twitter).

Ttwitter / MeklerRafal

Перед цим перевізники на чолі з ультраправим Меклером подали заяву про проведення страйку в Медиці з 15 січня до 15 березня 2024 року.

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Прихильники Меклера у коментарях до його допису закликають розпочати блокаду, не підкорившись рішенню влади. Однак сам Меклер від таких заяв утримується. Водночас перевізники планують подати апеляцію до районного суду у Перемишлі.

Раніше фермери, які приєдналися до страйкарів-перевізників, досягли угоди з центральною владою Польщі та зупинили свою блокаду прикордонного переходу в Медиці. Так, заблокованими залишаються три з чотирьох вантажних пунктів пропуску на кордоні України та Польщі:

«Рава-Руська – Гребенне»;

«Краківець – Корчова»;

«Ягодин – Дорогуськ».

Через блокаду на кордоні вишиковуються багатокілометрові черги. Водії змушені чекати на перетин КПП від кількох днів до кількох тижнів, проводячи весь цей час у вантажівках. Зараз, коли вночі температура опускається до -20 градусів за Цельсієм, це особливо небезпечно.

Окрім небезпеки для життя водіїв, блокада завдає Україні величезних економічних збитків.

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