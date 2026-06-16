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Зеленський і Трамп обговорили передачу Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський і Трамп обговорили передачу Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot
На полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч Зеленського та Трампа
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Трамп дуже впевнений, що вони можуть допомогти нам із ракетами»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив можливість отримання ліцензій на виробництво протибалістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Трамп дуже впевнений, що вони можуть допомогти нам із ракетами», – зауважив глава України.

Зеленський сказав, що участь президента США необхідна, щоб посилити тиск на Росію. Він додав, що наполягає на передачі ліцензії України на місцеве виробництво ракет для систем Patriot.

Президент також зазначив, що хоче, щоб ЄС побудував «європейську антибалістичну систему».

Нагадаємо, на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також повідомлялось, що у французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи».

Зокрема, Володимир Зеленський повідомив про завершення першої багатосторонньої зустрічі у форматі «G7 – Україна», яка відбулася на полях саміту «Групи семи» у французькому місті Евіан-ле-Бен. Український лідер висловив вдячність очільникам держав та європейських інституцій за сильні ідеї щодо того, як змусити Російську Федерацію до справедливого миру.

До слова, в Евіані, де цьогоріч відбувається саміт G7, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили подальше зміцнення протиповітряної оборони України, постачання додаткових систем ППО та ракет до них, а також ситуацію на полі бою і результати українських далекобійних санкцій.

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Теги: Patriot озброєння Володимир Зеленський Дональд Трамп війна

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