Трамп оголосив, чи вручатиме він особисто трофей переможцю Чемпіонату світу 2026

Очільник держави має плани з'явитися на фінальному матчі у Нью-Джерсі

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що президент США Дональд Трамп візьме участь у церемонії нагородження переможця Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Поява Трампа на головному поєдинку Чемпіонату світу

Після фінального матчу, який відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife Stadium у Нью-Джерсі, американський лідер разом із керівником ФІФА вручатиме головний футбольний трофей планети. Про це Інфантіно повідомив в ефірі програми Fox & Friends. За його словами, він планує бути поруч із Трампом під час фіналу та церемонії нагородження. Очільник ФІФА також наголосив на хороших робочих відносинах із президентом США, які останніми роками стали особливо помітними на великих футбольних заходах.

Попри те, що Чемпіонат світу триває вже кілька тижнів, Трамп поки не відвідував матчі турніру. Представники Білого дому пояснюють це насиченим графіком президента, хоча не виключають його появу на одному з поєдинків до фіналу.

Трамп і великі спортивні події

Для Дональда Трампа це буде вже не перша участь у футбольній церемонії нагородження на арені в Іст-Ратерфорді. Під час фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 він вручав трофей лондонському «Челсі», який переміг ПСЖ із рахунком 3:0.

Тоді поведінка американського президента стала однією з головних тем для обговорення. Після вручення кубка Трамп не залишив сцену, а залишився в центрі святкування разом із футболістами під час фотографування та церемонії з конфеті. Капітан «Челсі» Ріс Джеймс пізніше зізнався, що очікував іншого сценарію, а Коул Палмер назвав ситуацію дещо несподіваною.

Також глава США регулярно відвідує інші великі спортивні заходи. Останнім часом він був присутній на турнірах UFC, фіналі US Open, а також став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА. Його поява на трибунах традиційно викликає гучну реакцію публіки – від оплесків до свисту.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що відмовляється платити $1 тис. за квиток на гру Чемпіонату світу з футболу.