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Армія США створить полігони для імітації умов війни в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Армія США створить полігони для імітації умов війни в Україні
Окремо Пентагон розглядає можливість створити полігон за межами країни – там планують проводити «значно агресивніші» випробування, зокрема гіперзвукової зброї
фото ілюстративне

Дрісколл: розробники дронів та засобів протидії їм працюватимуть на нових полігонах разом із військовими

Армія США протягом найближчих чотирьох-шести тижнів планує облаштувати щонайменше два полігони на власній території, які відтворюватимуть реалістичні умови боїв в Україні, зокрема радіоелектронну боротьбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Що зміниться на навчальних полігонах

За словами міністра армії США Дена Дрісколла, на нових майданчиках відтворюватимуть умови радіоелектронної боротьби та щільної протидії, у яких виробники дронів і розробники антидронних систем зможуть працювати спільно. Він додав, що до полігонів також будуть залучені солдати – це дозволить їм одночасно вдосконалювати навички та взаємодіяти з розробниками техніки.

Дрісколл зауважив, що у США вже є майданчики, де армія може безпечно проводити випробування. Окремо Пентагон розглядає можливість створити полігон за межами країни – там планують проводити «значно агресивніші» випробування, зокрема гіперзвукової зброї. Де саме розташують такі майданчики, міністр не уточнив – планування ще триває.

Наразі частина підготовки військових із протидії дронам, яку телеканал CBS News бачив у квітні, не передбачає роботи з електронним пригнічуванням сигналу, оскільки США обмежують застосування таких засобів у країні.

Чому Пентагон поспішає з дешевими перехоплювачами

Дрісколл зробив заяву під час галузевого дня, який армія влаштувала для компаній на тлі прагнення Пентагону закупити більше систем перехоплення дронів і ракет. Представник Управління зі стратегічних загроз армії Дуейн Хейз розповів учасникам заходу, що Росія щомісяця виробляє від трьох до п'яти тисяч ударних дронів типу «шахед» та близько 600 тисяч менших FPV-дронів. Україна, за його словами, у відповідь випускає близько 30 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць.

Хейз зазначив, що США добре вміють виробляти дорогі та високотехнологічні системи – такі як ракети-перехоплювачі Patriot чи THAAD, – але потребують також дешевих перехоплювачів, які можна буде масово витрачати у виснажливій війні, подібній до української.

Війна з Іраном оголила вразливі місця оборонної промисловості США, зокрема у швидкості та вартості виробництва. Серед компаній, які мали бути присутні на заході, – Lockheed Martin, Boeing та L3Harris, що випускають компоненти для дорогих ракет-перехоплювачів вартістю від $4 млн до $5 млн за одиницю.

Дрісколл назвав дорогі перехоплювачі «Феррарі» серед озброєнь, додавши, що армія шукає дешевші рішення на доповнення до них.

Найближчими місяцями армія планує отримати пропозиції від ширшого кола компаній саме щодо дешевших перехоплювачів.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа вже проводила зустріч з провідними оборонними підрядниками країни, щоб стимулювати масове виробництво боєприпасів на тлі виснаження військових запасів.

До слова, в Україні раніше обговорювали можливість обміну дронів-перехоплювачів на ракети до систем Patriot – саме той тип дорогих засобів ППО, дешевшу альтернативу яким зараз шукає Пентагон.

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Теги: росія США міністр армія Україна Пентагон безпілотник перехоплення дрон

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