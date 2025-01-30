Зірка «Кримінального чтива» зізнався, що ніколи не мав мобільного телефону

Уникання технологій не впливає на творче мислення актора

Американський актор, лауреат премії «Оскар» Крістофер Вокен, відомий за ролями у фільмах «Спіймай мене, якщо зможеш», «Пророцтво», «Похорон», поділився, що живе без гаджетів і соцмереж. Про це він сказав в інтервʼю The Wall Street Journal.

Вокен повернувся до своєї ролі у другому сезоні науково-фантастичного серіалу «Розрив». У розмові з журналістом він поділився, що не переглядав перший сезон перед зйомками.

«Я не маю технологій. У мене вдома лише супутникова тарілка. Тому я бачив «Розрив» на DVD, які мені надіслали. Я не маю мобільного телефону. Я ніколи не листувався електронною поштою або, як ви це називаєте, не твітив», – зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, чи не почувається він чужинцем у світі, де всі привʼязані до своїх телефонів, Вокен зауважив:

«Не зовсім. У мене також ніколи не було годинника. Але якщо мені потрібно дізнатися час, я просто питаю у когось. Так само, коли мені потрібно скористатися телефоном, я просто питаю, чи можу його позичити».

І таке уникання технологій не впливає на творче мислення актора.

«Я так не гадаю. З іншого боку, навіть востаннє, коли я був на сцені 2010 року, у театрі дзвонили телефони, і люди відповідали на дзвінки. Якщо ні, вони знімали відео твого виступу. Я подумав, що все, все скінчено. Я більше так не можу», – додав Вокен.

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