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Зірка «Кримінального чтива» зізнався, що ніколи не мав мобільного телефону

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зірка «Кримінального чтива» зізнався, що ніколи не мав мобільного телефону
Вокен повернувся до своєї ролі у другому сезоні науково-фантастичного серіалу «Розрив»
фото з відкритих джерел

Уникання технологій не впливає на творче мислення актора

Американський актор, лауреат премії «Оскар» Крістофер Вокен, відомий за ролями у фільмах «Спіймай мене, якщо зможеш», «Пророцтво», «Похорон», поділився, що живе без гаджетів і соцмереж. Про це він сказав в інтервʼю The Wall Street Journal.

Вокен повернувся до своєї ролі у другому сезоні науково-фантастичного серіалу «Розрив». У розмові з журналістом він поділився, що не переглядав перший сезон перед зйомками.

«Я не маю технологій. У мене вдома лише супутникова тарілка. Тому я бачив «Розрив» на DVD, які мені надіслали. Я не маю мобільного телефону. Я ніколи не листувався електронною поштою або, як ви це називаєте, не твітив», – зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, чи не почувається він чужинцем у світі, де всі привʼязані до своїх телефонів, Вокен зауважив:

«Не зовсім. У мене також ніколи не було годинника. Але якщо мені потрібно дізнатися час, я просто питаю у когось. Так само, коли мені потрібно скористатися телефоном, я просто питаю, чи можу його позичити».

І таке уникання технологій не впливає на творче мислення актора.

«Я так не гадаю. З іншого боку, навіть востаннє, коли я був на сцені 2010 року, у театрі дзвонили телефони, і люди відповідали на дзвінки. Якщо ні, вони знімали відео твого виступу. Я подумав, що все, все скінчено. Я більше так не можу», – додав Вокен.

Нагадаємо, Маколей Калкін, зірка серії фільмів «Один вдома» і в минулому один із найвідоміших у світі дітей-акторів, став вдруге батьком. Артист не розповідав публічно про народження сина три місяці. Маля назвали Карсоном.

До слова, 57-річний актор Остап Ступка підтвердив роман із театрознавицею Маргаритою Ткач, якій в листопаді виповниться 23 роки.

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Теги: фільм телефон США актор

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