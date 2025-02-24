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Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот
Ілона Маска бойкотують провідні держустанови США
фото: PAP/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

Працівникам провідних агенцій США наказано не відповідати на електронні листи Маска. Усе тому, що він поставив різкий ультиматум

Федеральні працівники зіштовхнулися зі справжнім колапсом, який створив для них Ілон Маск. Перебуваючи на посаді очільника новоствореного Департаменту ефективності уряду, винахідник оголосив про масові скорочення держпрацівників та поставив їм ультиматум. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Цієї суботи низка провідних державних установ, включно з Пентагоном, ФБР та Держдепом та Нацбезпеки США, отримали електронного листа із наказом від Ілона Маска. У ньому він повідомив, що у сотень тисяч працівників є 48 годин для того, щоб надати перелік із п'яти власних досягнень на посаді, інакше – звільнення за скороченням. 

У відповідь на ультиматум керівники агенцій чинять опір, наказавши своїм співробітникам не виконувати вимоги Маска. Також очільники установ розповіли, що вони були «особисто ображені» таким наказом. Наразі низка політиків обох партій заявила, що мандат Ілона Маска суперечить закону. Натомість профспілки погрожують подати до суду.

У США працівники держустанов чинять опір Трампу та Маску
У США працівники держустанов чинять опір Трампу та Маску
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що такі дії відбуваються у рамках програми Трампа щодо скорочення державних витрат. У своїх соцмережах Трамп заявляв, що державні органи влади та ЗМІ повні «хабарів, брехні та аб`юзу», саме тому їх необхідно викрити. 

Дональд Трамп впровадив масові скорочення для держустанов та ЗМІ
Дональд Трамп впровадив масові скорочення для держустанов та ЗМІ
фото з соцмереж: x.com/realDonaldTrump

Напередодні «Главком» повідомляв, що адміністрація Трампа скоротила співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Тисячі людей вже втратили роботу. На тлі політичних скандалів Трампа Америку сколихнула хвиля протестів

Раніше лідер США доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена. Трамп запевняв, що Мінюст є «політизованим як ніколи раніше». 

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Теги: США Дональд Трамп ФБР Ілон Маск Пентагон Держдепартамент США звільнення

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