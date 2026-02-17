Милованов одягнув кросівки під червоні шкарпетки на міжнародну зустріч в Лондоні (фото)
Українці прокоментували незвичайне взуття ексміністра економіки
Президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов з’явився на зустрічі у Лондоні під час інвест конференції у незвичайному взутті, що привернуло увагу українців в коментарях. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ексміністра.
На спільній міжнародній конференції Київської школи економіки (KSE) та британського уряду Тимофій Милованов позував у кросівках бренду HOKA Restore. Користувачів здивував вибір взуття економіста, адже свій образ із класичним костюмом він доповнив спортивним взуттям.
Яке взуття носить Тимофій Милованов
На зустріч у Лондоні ексміністр одягнув спортивне взуття від бренду Hоkа Restore. На офіційному сайті бренду схоже взуття коштує €119 (6 100 тис. грн).
Зокрема на сайті бренду ціни схожих моделей коливаються від €50 до €200, від 2 тис. грн до 10 тис. грн. Проте це взуття не схоже на звичайні кросівки. Милованов обрав модель, схожу на відоме літнє взуття бренду Crocs.
Як реагують українці на взуття ексміністра економіки
У коментарях українці висловили свій подив стосовно вибору взуття президента Київської школи економіки. Легке взуття для теплого сезону Милованов одягнув на червоні шкарпетки, що також підкреслили користувачі під дописом.
- «Лапті моднячі!»
- «Класні мешти».
- «Особливо в червоних шкарпетках».
- «А чому в галошах».
- «Прикольні мешти. Теплі?»
Нагадаємо, як президент Київської школи економіки (KSE) та колишній міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що виходить з наглядової ради «Енергоатома». Милованов повідомив, що подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової радию
Також повідомлялося, як Милованов застряг у поїзді. Тимофій Милованов поскаржився на німецьку залізницю. Зокрема ексмінстр заявив, що німецька залізниця жахлива, а його потяг запізнюється. Милованов перебував у Німеччині через участь у науковій конференції, присвяченій фінансуванню та відновленню України.
Читайте також:
- Милованов б'є на сполох: польські виші вимивають українські таланти
- Милованов назвав три причини, чому треба поважати нову прем’єрку
- Хто замінить Милованова? Міністр економіки анонсував формування нової наглядової ради «Енергоатома»
- Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
Коментарі — 0