Милованов одягнув кросівки під червоні шкарпетки на міжнародну зустріч в Лондоні (фото)

Українці прокоментували незвичайне взуття ексміністра економіки

Президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов з’явився на зустрічі у Лондоні під час інвест конференції у незвичайному взутті, що привернуло увагу українців в коментарях. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ексміністра.

На спільній міжнародній конференції Київської школи економіки (KSE) та британського уряду Тимофій Милованов позував у кросівках бренду HOKA Restore. Користувачів здивував вибір взуття економіста, адже свій образ із класичним костюмом він доповнив спортивним взуттям.

Яке взуття носить Тимофій Милованов

Милованов позував у кросівках бренду HOKA Restore фото: скриншот hoka-restore

На зустріч у Лондоні ексміністр одягнув спортивне взуття від бренду Hоkа Restore. На офіційному сайті бренду схоже взуття коштує €119 (6 100 тис. грн).

На сайті бренду ціни схожих моделей взуття коливаються від €50 до €200 фото: скриншот hoka-restore

Зокрема на сайті бренду ціни схожих моделей коливаються від €50 до €200, від 2 тис. грн до 10 тис. грн. Проте це взуття не схоже на звичайні кросівки. Милованов обрав модель, схожу на відоме літнє взуття бренду Crocs.

Як реагують українці на взуття ексміністра економіки

У коментарях українці висловили свій подив стосовно вибору взуття президента Київської школи економіки. Легке взуття для теплого сезону Милованов одягнув на червоні шкарпетки, що також підкреслили користувачі під дописом.

«Лапті моднячі!»

«Класні мешти».

«Особливо в червоних шкарпетках».

«А чому в галошах».

«Прикольні мешти. Теплі?»

