Милованов одягнув кросівки під червоні шкарпетки на міжнародну зустріч в Лондоні (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Взуття Тимофія Милованова коштує близько 6 тис. грн
колаж: glavcom.ua

Українці прокоментували незвичайне взуття ексміністра економіки 

Президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов з’явився на зустрічі у Лондоні під час інвест конференції у незвичайному взутті, що привернуло увагу українців в коментарях. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ексміністра.

На спільній міжнародній конференції Київської школи економіки (KSE) та британського уряду Тимофій Милованов позував у кросівках бренду HOKA Restore. Користувачів здивував вибір взуття економіста, адже свій образ із класичним костюмом він доповнив спортивним взуттям.

Яке взуття носить Тимофій Милованов

Милованов позував у кросівках бренду HOKA Restore
Милованов позував у кросівках бренду HOKA Restore
фото: скриншот hoka-restore

На зустріч у Лондоні ексміністр одягнув спортивне взуття від бренду Hоkа Restore. На офіційному сайті бренду схоже взуття коштує €119 (6 100 тис. грн).

На сайті бренду ціни схожих моделей взуття коливаються від €50 до €200
На сайті бренду ціни схожих моделей взуття коливаються від €50 до €200
фото: скриншот hoka-restore

Зокрема на сайті бренду ціни схожих моделей коливаються від €50 до €200, від 2 тис. грн до 10 тис. грн. Проте це взуття не схоже на звичайні кросівки. Милованов обрав модель, схожу на відоме літнє взуття бренду Crocs.

Як реагують українці на взуття ексміністра економіки

У коментарях українці висловили свій подив стосовно вибору взуття президента Київської школи економіки. Легке взуття для теплого сезону Милованов одягнув на червоні шкарпетки, що також підкреслили користувачі під дописом. 

  • «Лапті моднячі!»
  • «Класні мешти».
  • «Особливо в червоних шкарпетках».
  • «А чому в галошах».
  • «Прикольні мешти. Теплі?»

Нагадаємо, як президент Київської школи економіки (KSE) та колишній міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що виходить з наглядової ради «Енергоатома». Милованов повідомив, що подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової радию

Також повідомлялося, як Милованов застряг у поїзді. Тимофій Милованов поскаржився на німецьку залізницю. Зокрема ексмінстр заявив, що німецька залізниця жахлива, а його потяг запізнюється. Милованов перебував у Німеччині через участь у науковій конференції, присвяченій фінансуванню та відновленню України.

Теги: міністр Тимофій Милованов стиль

