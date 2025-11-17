Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Арешти мігрантів у США набирають обертів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Арешти мігрантів у США набирають обертів
Американці протестують проти проведення федеральною владою рейдів у Шарлотті
фото: Reuters

Масові депортації та суворі заходи імміграційного контролю є частиною внутрішньої політики Трампа

У США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. За минулі вихідні федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що масові депортації та жорсткий контроль імміграції залишаються одним із ключових напрямків внутрішньої політики президента США Дональда Трампа. Від початку його каденції імміграційні рейди посилилися як у великих демократичних містах, так і у консервативних сільських районах.

Дії адміністрації Трампа спричинили протести в багатьох громадах, де місцеві жителі звинувачують агентів у надмірному застосуванні сили, расизмі та затриманнях людей без порушень. Правозахисні організації повідомляють, що під час рейдів нерідко затримують і громадян США.

Губернатор Північної Кароліни Джош Стайн засудив дії агентів, заявивши, що протидія має бути спрямована на небезпечних злочинців, але реальність у Шарлотті має інший вигляд. Він наголосив, що озброєні агенти в масках переслідують людей на вулицях, затримують їх біля будинків, у церквах та магазинах, а також застосовують расове профілювання. За словами Стайна, такі дії не посилюють безпеку, а навпаки – сіють страх та підривають довіру в суспільстві.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що рейди стали реакцією на відмову місцевої влади виконати близько 1400 запитів на «утримання» підозрюваних ще на 48 годин після завершення строку їхнього звільнення.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ідею придбання великих складських приміщень, які типово проєктуються для таких компаній, як Amazon, з метою їх переобладнання на центри утримання іммігрантів перед депортацією. Як повідомили NBC чиновники Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) та Білого дому, це дозволить уряду значно розширити можливості для розміщення нелегалів.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає імміграційні рейди на території Сполучених Штатів надмірно жорсткими. Він наполягає на необхідності депортації людей.

Читайте також:

Теги: мігранти депортація США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини
Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини
9 листопада, 04:58
Поки Трамп і РФ міряються «ядеркою», Китай невпинно нарощує воєнну потужність
За крок до Третьої Світової, або Останній шантаж Путіна
8 листопада, 16:30
Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
8 листопада, 14:51
Білий дім заявив, що оголосити про удари по Венесуелі може лише Трамп
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
31 жовтня, 19:46
За словами джерел ЗМІ, Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет Україні
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
31 жовтня, 19:22
Раніше Трамп заявив, що дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
31 жовтня, 18:53
Ford відкликає понад 200 тис. авто у США через проблеми
Ford відкликає понад 200 тис. авто у США через проблеми
31 жовтня, 07:58
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
Трамп наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
30 жовтня, 03:33
Прагнення Трампа до виробництва тростинного цукру для Coca-Cola зіткнуться з перешкодами в ланцюжку поставок
Coca-Cola обмежить випуск «американського» напою, про який просив Трамп
23 жовтня, 11:36

Соціум

Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном
Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не ототожнювати усіх мадярів з Орбаном
Місто у Британії вийшло на масовий протест проти прохачів притулку
Місто у Британії вийшло на масовий протест проти прохачів притулку
Арешти мігрантів у США набирають обертів
Арешти мігрантів у США набирають обертів
Безпілотники атакували Орел у Росії
Безпілотники атакували Орел у Росії
У Польщі невідомі пошкодили залізницю. Туск каже про диверсію
У Польщі невідомі пошкодили залізницю. Туск каже про диверсію
Найбільший російський порт відновив завантаження нафти після української атаки – Reuters
Найбільший російський порт відновив завантаження нафти після української атаки – Reuters

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua