Арешти мігрантів у США набирають обертів

Масові депортації та суворі заходи імміграційного контролю є частиною внутрішньої політики Трампа

У США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. За минулі вихідні федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що масові депортації та жорсткий контроль імміграції залишаються одним із ключових напрямків внутрішньої політики президента США Дональда Трампа. Від початку його каденції імміграційні рейди посилилися як у великих демократичних містах, так і у консервативних сільських районах.

Дії адміністрації Трампа спричинили протести в багатьох громадах, де місцеві жителі звинувачують агентів у надмірному застосуванні сили, расизмі та затриманнях людей без порушень. Правозахисні організації повідомляють, що під час рейдів нерідко затримують і громадян США.

Губернатор Північної Кароліни Джош Стайн засудив дії агентів, заявивши, що протидія має бути спрямована на небезпечних злочинців, але реальність у Шарлотті має інший вигляд. Він наголосив, що озброєні агенти в масках переслідують людей на вулицях, затримують їх біля будинків, у церквах та магазинах, а також застосовують расове профілювання. За словами Стайна, такі дії не посилюють безпеку, а навпаки – сіють страх та підривають довіру в суспільстві.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що рейди стали реакцією на відмову місцевої влади виконати близько 1400 запитів на «утримання» підозрюваних ще на 48 годин після завершення строку їхнього звільнення.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ідею придбання великих складських приміщень, які типово проєктуються для таких компаній, як Amazon, з метою їх переобладнання на центри утримання іммігрантів перед депортацією. Як повідомили NBC чиновники Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) та Білого дому, це дозволить уряду значно розширити можливості для розміщення нелегалів.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає імміграційні рейди на території Сполучених Штатів надмірно жорсткими. Він наполягає на необхідності депортації людей.