Місто у Британії вийшло на масовий протест проти прохачів притулку

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Місцеві жителі б'ють на сполох через плани щодо військового табору
фото: dailymail.co.uk

Британське місто Кроуборо протестує – 2 тис. жителів проти розміщення 600 прохачів притулку у військовому таборі

У Великій Британії близько 2 тис. осіб взяли участь в акції протесту проти планів розмістити 600 прохачів притулку на території військового табору в місті Кроуборо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету Daily Mail.

«Жителі пройшлися містом зі своїми дітьми, вимагаючи від уряду відмовитися від плану використовувати армійський табір для чоловіків-мігрантів», – йдеться у публікації.

Уточнюється, що контингент прохачів притулку складається з одиноких чоловіків-біженців, що викликає занепокоєння населення міста з населенням близько 20 тис. осіб.

«Місцеві жителі повідомили, що з міркувань безпеки вже встановили у своїх будинках сигналізацію», – вказує видання.

Зазначається, що раніше казарми військового табору також використовувалися для розміщення афганських сімей, евакуйованих під час виведення військ з Кабула в 2021 році.

До слова, Велика Британія збирається змінити умови перебування біженців на своїй території. Зокрема міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд планує оголосити про посилення імміграційних правил країни.

Велика Британія хоче перейняти правила данської імміграційної системи. Відомо, що місяць тому до Данії відправилися посадовці Великої Британії за наказом міністерки МЗС країни. Вони мають вивчити політику Данії щодо прикордонного контролю та надання притулку. Також Велика Британія розглядає жорсткіші правила Данії щодо возз’єднання сімей та обмеження деяких категорій біженців тимчасовим перебуванням.

Теги: мігранти протест Велика Британія населення біженці Daily Mail

