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Президентка Грузії відреагувала на чутки про повернення добровольців з України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Президентка Грузії відреагувала на чутки про повернення добровольців з України
Зурабішвілі стверджує, що серед мітингувальників можуть перебувати представники Служби державної безпеки країни
фото з відкритих джерел

Зурабішвілі закликала підтримати протестувальників та захистити їх від провокацій

Інформація про те, що грузинські добровольці, які воюють в Україні, можуть повернутися до Грузії, є провокацією. Про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час брифінгу, передає Radio Tavisupleba.

Очільниця країни закликала підтримати протестувальників та захистити їх від провокацій. Зурабішвілі зазначила, що серед мітингувальників можуть перебувати представники Служби державної безпеки країни.

Також політикиня наголосила, що чутки про те, що військовослужбовці, які зараз захищають Україну, можуть долучитися до протестів, неправдиві.

«Це теж провокація, спрямована проти цього протесту», – сказала Зурабішвілі.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: Грузія протест Саломе Зурабішвілі парламент

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