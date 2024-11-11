«Ми – Європа!» Грузинська опозиція проводить в Тбілісі акцію протесту

Присутні учасники акції «Ми – Європа!» тримають в руках прапори Грузії та ЄС, а також плакати, на яких написано: «Грузія голосує за ЄС», «Санкції – Бідзіні!» та інші.

Сьогодні ввечері, 11 листопада, на проспекті Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та громадяни. Вони вважають, що парламентські вибори у Грузії 26 жовтня були сфальшовані. Про це повідомляє видання SOVA.

Присутні учасники акції «Ми – Європа!» тримають в руках прапори Грузії та ЄС, а також плакати, на яких написано: «Грузія голосує за ЄС», «Санкції – Бідзіні!» та інші.

Присутні учасники акції «Ми – Європа!» тримають в руках прапори Грузії та ЄС, а також плакати, на яких написано: «Грузія голосує за ЄС», «Санкції – Бідзіні!» та інші фото: Sova

Організатори та учасники заходу чекають на виступи представників європейської делегації, які протягом усього дня проводили зустрічі з грузинськими політиками.

Після того, як пролунали гімни Грузії та ЄС, розпочалися виступи грузинських та європейських політиків.

Також на акцію прийшла шведська екоактивістка Грета Тунберг із соратниками.

На акцію протесту у Грузї прийшла шведська екоактивістка Грета Тунберг із соратниками фото: Sova

«Грузія заслуговує на чесні та демократичні вибори. Це так просто», – заявила Грета Тунберг.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відмовився зустрічатися з делегацією депутатів країн ЄС, яка прибула в країну через стурбованість щодо результатів виборів.

Генеральний секретар правлячої партії і мер Тбілісі Каха Каладзе назвав гостей «звичайними шкідниками» і звинуватив їх у «розповсюдженні брехні».

Протест проходить на тлі заяви прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе про те, що партія «Грузинська мрія» не відкидає скасування опозиційних партій у Грузії, які не визнають підсумків виборів 26 жовтня і йдуть «проти конституційного ладу».

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Варто зазначити, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією».

Варто зазначити, що ввечері 4 листопада у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планували перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті. Також на мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

До слова, це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.