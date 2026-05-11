Україна має пропозиції для налагодження відносин з Угорщиною – МЗС

glavcom.ua
За словами глави МЗС, Україна зацікавлена у встановленні двостороннього діалогу, як на рівні очільників відомств, так і на рівні лідерів
Сибіга: «Ми відкриті до нової сторінки двосторонніх відносин»

Україна відкрита до «нової сторінки» у відносинах з Угорщиною. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Київ сподівається на відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС на офіційному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

У Брюсселі, куди Сибіга прибув для участі у засіданні Ради ЄС з закордонних справ та Міжнародної коаліції для повернення українських дітей, журналісти поставили питання про вимоги Будапешта стосовно угорських меншин та можливостей офіційно відкрити переговорні кластери. За словами очільника МЗС України, Київ «вже це неодноразово публічно стверджував і передавав відповідні сигнали відповідними каналами нашим угорським партнерам».

«Ми відкриті до нової сторінки двосторонніх відносин. Ми маємо пакет пропозицій. Ми готові їх обговорювати з нашими угорськими партнерами, аби зняти це питання (питання угорських меншин в Україні), яке псувало так і отруювало наші двосторонні відносини, з порядку денного. Я переконаний, що ми маємо ці пропозиції з нашого боку», – каже він.

Урядовець підкреслив, Україна зацікавлена у встановленні двостороннього діалогу, «як на рівні очільників відповідних відносин, так і безумовно на рівні лідерів». «Тому що ми розраховуємо, і це теж буде предметом у них зустрічі сьогодні, і розмови, і участі в відповідних форматах, відкриття першого кластера і після цього відкриття п’яти інших кластерів», – додав очільник МЗС.

Сибіга наголосив, що Україна віддана реформам, необхідним на шляху до ЄС. Він запевнив, що Українська держава продовжить цей шлях. «Але дуже важливо, щоб Європа це теж помічала, і були відповідні оцінки, а найкращою оцінкою це відкриття кластерів», – додав глава МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра із початком його роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Зеленський назвав символічним те, що вступ на посаду нового угорського прем’єра відбувся саме 9 травня, у День Європи. Український лідер запропонував очільнику уряду Угорщини співпрацю на основі добросусідства.

До слова, Україна виступає за конструктивний дипломатичний діалог з Угорщиною та зацікавлена у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше.

