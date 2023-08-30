Головна Країна Політика
search button user button menu button

Європарламент розкритикував пропозицію Зеленського прирівняти корупцію до держзради

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Європарламент розкритикував пропозицію Зеленського прирівняти корупцію до держзради
Віола фон Крамон: Пропозиція Зеленського не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій як НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ
фото з відкритих джерел

Комітети Європарламенту закликають уникати можливості контролю корупційних проваджень владою

30 серпня відбулося засідання комітетів Європарламенту із закордонних справ та бюджету щодо пропозицій Єврокомісії підтримати Україну на €50 млрд для відбудови та модернізації країни протягом 2024-2027 років. Під час зустрічі Європарламент розкритикував ініціативу президента Зеленського прирівняти корупцію під час воєнного стану до державної зради. Відповідно до цієї пропозиції передати розслідування від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України потрібно Службі безпеки України, що отримало жорстку реакцію від Європейського парламенту. Про це йдеться на сайті установи.

Під час виступу доповідач з питань України у Європейському Парламенті Міхаель Ґалер, хоч і назвав добрим знаком визнання складності проблеми корупції на високому рівні, закликав уникати можливості контролю проваджень владою.

«Я вважаю недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визнається на рівні з державною зрадою, але долати цей виклик мають чинні вповноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є отримання владою можливості контролювати корупційні справи та визначати їх долю, особливо, коли йдеться про справи щодо високопосадовців», – зазначив він.

Посадовець звернув увагу, що боротьба із корупцією, особливо у сферах із залученням значних коштів, – була важливою до початку повномасштабного російського вторгнення, є важливою під час великої війни та залишиться такою після неї, коли значні суми будуть спрямовані на відновлення України та її модернізацію для вступу до ЄС.

«Тому є спільний інтерес і українського уряду, і парламенту, і антикорупційних інституцій, і громадянського суспільства, а також міжнародних донорів – запровадити запобіжники для належного використання фінансових ресурсів», – наголосив Галєр.

Віцеголова делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон зазначила, що стурбована цією ініціативою президента Зеленського.

«Я розглядаю її як спробу позбавитись політичних опонентів. Вона не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій як НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій», – заявила вона.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду. На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

У середу, 30 серпня, на порталі парламенту розмістили проєкт закону щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів. 

Читайте також: Шість причин, чому корупцію не можна прирівнювати до держзради
Теги: СБУ Європарламент НАБУ САП Володимир Зеленський корупція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування
Скільки техніки має Україна для гуманітарного розмінування? Зеленський назвав цифри
2 серпня, 18:59
Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця «на гарячому»
Посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримано на хабарі
1 серпня, 11:25
Дороги замість дронів. Хто заробляє гроші на ремонті прифронтової Дніпропетровщини?
Справа фітнес-тренерки живе. Дніпропетровщина оголосила нові мільярдні дорожні тендери Війна і бізнес
25 серпня, 11:45
Продавав землю Національної академії аграрних наук. СБУ затримала нардепа Гунька (ексклюзивне фото)
Продавав землю Національної академії аграрних наук. СБУ затримала нардепа Гунька (ексклюзивне фото)
8 серпня, 16:12
Малюк: «Морські дрони – унікальна розробка СБУ»
Малюк розповів про унікальну розробку СБУ та пообіцяв окупантам сюрпризи
16 серпня, 09:55
Чинних військкомів на посадах замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах
Звільнення обласних військкомів: скільки часу знадобиться
11 серпня, 16:57
В Україну заходять важка техніка, артилерія та засоби ППО – Зеленський
В Україну заходять важка техніка, артилерія та засоби ППО – Зеленський
18 серпня, 13:08
Володимир Зеленський анонсував насичену осінь з погляду дипломатії
Зеленський анонсував рішення щодо держпосадовців, які не думають про Україну (відео)
25 серпня, 21:35
Зеленський заявив, що війна має завершитися перемогою України
Зеленський пояснив, яку перемогу у війні має здобути Україна
27 серпня, 22:00

Політика

Зеленський обіцяє рішення щодо тих, хто виїхав із України за фальшивими довідками
Зеленський обіцяє рішення щодо тих, хто виїхав із України за фальшивими довідками
Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО
Перевірки військово-лікарських комісій та цифровізація: Зеленський провів засідання РНБО
Європарламент розкритикував пропозицію Зеленського прирівняти корупцію до держзради
Європарламент розкритикував пропозицію Зеленського прирівняти корупцію до держзради
Україна не торгує своїми територіями: МЗС жорстко відреагувало на скандальні заяви Орбана
Україна не торгує своїми територіями: МЗС жорстко відреагувало на скандальні заяви Орбана
Прирівняння корупції до держзради: зареєстровано законопроєкт
Прирівняння корупції до держзради: зареєстровано законопроєкт
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
18K
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
17K
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
11K
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
8778
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
8754
У Дніпрі поліцейський застрелив людину: хто винен?

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту