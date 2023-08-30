Європарламент розкритикував пропозицію Зеленського прирівняти корупцію до держзради

Віола фон Крамон: Пропозиція Зеленського не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій як НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ

Комітети Європарламенту закликають уникати можливості контролю корупційних проваджень владою

30 серпня відбулося засідання комітетів Європарламенту із закордонних справ та бюджету щодо пропозицій Єврокомісії підтримати Україну на €50 млрд для відбудови та модернізації країни протягом 2024-2027 років. Під час зустрічі Європарламент розкритикував ініціативу президента Зеленського прирівняти корупцію під час воєнного стану до державної зради. Відповідно до цієї пропозиції передати розслідування від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України потрібно Службі безпеки України, що отримало жорстку реакцію від Європейського парламенту. Про це йдеться на сайті установи.

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Під час виступу доповідач з питань України у Європейському Парламенті Міхаель Ґалер, хоч і назвав добрим знаком визнання складності проблеми корупції на високому рівні, закликав уникати можливості контролю проваджень владою.

«Я вважаю недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визнається на рівні з державною зрадою, але долати цей виклик мають чинні вповноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є отримання владою можливості контролювати корупційні справи та визначати їх долю, особливо, коли йдеться про справи щодо високопосадовців», – зазначив він.

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Посадовець звернув увагу, що боротьба із корупцією, особливо у сферах із залученням значних коштів, – була важливою до початку повномасштабного російського вторгнення, є важливою під час великої війни та залишиться такою після неї, коли значні суми будуть спрямовані на відновлення України та її модернізацію для вступу до ЄС.

«Тому є спільний інтерес і українського уряду, і парламенту, і антикорупційних інституцій, і громадянського суспільства, а також міжнародних донорів – запровадити запобіжники для належного використання фінансових ресурсів», – наголосив Галєр.

Віцеголова делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон зазначила, що стурбована цією ініціативою президента Зеленського.

«Я розглядаю її як спробу позбавитись політичних опонентів. Вона не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій як НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій», – заявила вона.

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Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду. На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

У середу, 30 серпня, на порталі парламенту розмістили проєкт закону щодо прирівняння до державної зради корупційних злочинів.