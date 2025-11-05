Головна Світ Політика
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині

Ростислав Вонс
Росіяни застосовували техніку для підготовки ракетних ударів по Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Техніку вдалося уразити поблизу села Овсянникове Курської області

Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з повстанським рухом у Росії «Черная Искра» уразили транспортно-заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» у Курській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ССО.

За словами військових, техніка використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України.

Також Сили спецоперацій знищили малогабаритну радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь», що чергувала поблизу села Нижній Реутець. Вона використовувалася для виявлення та супроводу повітряних цілей і подальшого цілевказування.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня вдарили по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК «Іскандер» на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ.

Раніше Сили оборони знищили російський безпілотник «Форпост». Відповідне відео показала 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ. Також Сили оборони знищили черговий російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн.

До слова оператори FPV-дронів сьомого корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині.

Теги: військова техніка Курщина

