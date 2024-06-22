Україна пропонувала Ізраїлю допомогу в протидії іранським «шахедам»

З ранніх етапів використання БпЛА у війні з Росією Україна пропонувала поділитися отриманими знаннями з Ізраїлем

Україна пропонувала Ізраїлю приїхати та вивчити, як протидіяти іранським безпілотникам, але Ізраїль відмовився. Зараз ці БпЛА є найбільшим викликом для Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) на полі бою. Про це пише N12.

Зазначається, що з приходом до влади Нетаньягу тодішній міністр оборони України запропонував уряду Ізраїлю приїхати, вивчити особливості іранських безпілотників, однак пропозицію проігнорували.

«На початку минулого року, відразу після інавгурації уряду Нетаньягу, я привіз з Києва великий шматок іранського БпЛА типу «Шахед» і передав його як свого роду «сувенір» від президента Зеленського прем’єр-міністру Ізраїлю. Тоді я сказав, що якщо співпраця між країнами не буде поглиблюватися, то Ізраїль також «отримає» таке – і саме це зараз відбувається. Не зрозумійте мене неправильно: мені дуже шкода, що це відбувається. Але це реальність», – сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Із 7 жовтня в бік Ізраїлю були запущені сотні таких дронів. Останніми тижнями темпи лише зросли, і безпілотники проникають майже щодня з Лівану. Їм вдалося вразити такі стратегічні об’єкти, як бази ЦАХАЛу і розвідувальну кулю спостереження. Як пише N12, з подібною і широкомасштабною загрозою стикалася і стикається Україна. Рев і гул від «шахедів» нагадує двигун мотоцикла, добре відомий кожному українцю від Києва до Харкова та Одеси.

З вересня 2022 року Україна неодноразово стикалася з хвилями атак БпЛА. За даними української армії, Росія атакувала інфраструктуру та будівлі в країні понад 4,5 тис. таких безпілотників.

«БпЛА типу «Шахед» у небі над Україною звучать точно так само, як БпЛА на Близькому Сході», – наголосив Зеленський після великої атаки Ірану на Ізраїль у квітні, яка включала 170 БпЛА «Шахед-136» та «Шахед-131».

З ранніх етапів використання БпЛА у війні з Росією Україна пропонувала поділитися отриманими знаннями з Ізраїлем.

«Наприкінці 2022 року ми почали надсилати сигнали Ізраїлю. Ми сказали ізраїльтянам, що запрошуємо ваших експертів, ваших інженерів відвідати нас і ближче дізнатися про ці НЛО – фотографувати, записувати, говорити з нашими інженерами про деталі, щоб ви могли розуміти, наскільки ефективно та успішно ви можете впоратися з ними», – розповідає ексміністр оборони України Олексій Резніков.

Але ізраїльська сторона, за словами Резнікова, не сприйняла загрозу всерйоз.

«Це могла бути безпрограшна ситуація. Україна отримає оновлені оборонні технології, а Ізраїль зможе випробувати свої системи. Ми намагалися зв’язатися з ізраїльтянами та обговорити з ними, але, на жаль, звернення, які ми надсилали, не сприйняли всерйоз. Реальної відповіді не було», – додав колишній міністр оборони України.

Імовірність того, що з війни в Україні можна винести уроки, була, ймовірно, зрозуміла для командування ЦАХАЛу так само, як це було зрозуміло для інших сторін, які займаються безпекою.

«Війна в Україні – це можливість навчитися і відповідним чином підготуватися для ряду країн, які можуть зіткнутися з подібними сценаріями в майбутньому», – зазначала старша наукова співробітниця Інституту досліджень національної безпеки INSS.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу вдарили по півдню Сектора Гази, унаслідок чого загинули восьмеро ізраїльських військових. Армія Ізраїля назвала це найбільш смертоносним нападом на свої сили за останні місяці.