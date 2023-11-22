ЄС не може постачати Україні більше зброї: стала відома причина

До кінця 2014 року обсяги виробництва артилерійських снарядів у ЄС сягнуть 1,3 – 1,4 млн одиниць

Виробничий потенціал оборонних підприємств ЄС сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, починаючи з весни 2024, однак 40% продукції продається за межі Європи. З цієї причини Україна отримає менше зброї, заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише DW.

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Відповідну заяву Бретон зробив на сесії запитань і відповідей Європарламенту на тему зобов'язань ЄС щодо надання Україні мільйона боєприпасів до березня 2024 року. За його словами, до кінця наступного року кількість артилерійських снарядів становитиме 1,3 – 1,4 млн.

Єврокомісар заявив, що він особисто відвідав підприємства, які займаються виробництвом снарядів у 15 країнах ЄС. Він зазначив, що «проблема полягає в ситуації з контрактами загалом», оскільки близько 40% продукції залишає Європу і йде до третіх країн.

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Тьєррі Бретон підкреслив, що європейським країнам потрібно зробити Україну пріоритетним напрямом для експорту снарядів, але рада ЄС відкидає таку пропозицію. Він додав, що країні ЄС не підписують достатню кількість контрактів на виробництво зброї, що також могло б прискорити поставки в Україну.

Єврокомісар зазначив, що виробництво зброї прискорюється і Європейський Союз може постачати набагато більше зброї для України, але політичне керівництво не проявляє такої волі.

До слова, Пентагон впевнений у тому, що українська армія успішно застосовує військову техніку, яку отримала від США. Як приклад, заступниця спікера міноборони США Сабріна Сінгх згадала ракетні системи HIMARS і комплекси протиповітряної оборони західного зразка, які використовуються українськими військами.