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США відреагували на рішення Євроради щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США відреагували на рішення Євроради щодо України
Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати процес розширення ЄС і
фото з відкритих джерел

«Це історичний момент для Європи і для трансатлантичного партнерства» – йдеться у заяві Держдепу

Сполучені Штати Америки привітали рішення Європейської Ради щодо розширення Європейського Союзу, ухвалене у четвер, 14 грудня. Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу.

Зазначається, що Сполучені Штати вітають рішення Європейської Ради від 14 грудня щодо розширення ЄС як «потужне підтвердження європейського майбутнього кандидатів та потенційних кандидатів на вступ до ЄС».

«Рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, надання статусу кандидата на вступ до ЄС Грузії та початок переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною, як тільки вона виконає необхідні критерії, дають надію і стимул цим країнам та їхнім народам продовжувати реформи, необхідні для просування їхніх амбіцій щодо членства в ЄС. Це історичний момент для Європи і для трансатлантичного партнерства», – йдеться у заяві.

Також у Держдепі заявили, що Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати процес розширення ЄС і з нетерпінням чекають на підтримку країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС, оскільки вони продовжують важливі реформи на шляху до членства в ЄС.

«У цей вирішальний момент для трансатлантичної спільноти ми закликаємо їх скористатися імпульсом для реалізації свого повного демократичного та економічного потенціалу і забезпечити своє майбутнє в Європі», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, 14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС. Відповідне рішення було погоджене у Брюсселі під час саміту Євросоюзу.

Як повідомлялося, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

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Теги: переговори Україна Володимир Зеленський держава США

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