Українська делегація провела низку зустрічей у Давосі: Умєров розкрив деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

У Давосі Україна обговорювала з партнерами залучення капіталу для післявоєнного відновлення, гарантії безпеки та сталий економічний розвиток країни

Українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провела серію стратегічних зустрічей на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.

Ключовими темами діалогу стали залучення капіталу для післявоєнного відновлення, гарантії безпеки та сталий економічний розвиток країни. Зокрема, представники України, серед яких Давид Арахамія та Олександр Камишін, провели переговори з керівництвом BlackRock – однієї з найпотужніших інвестиційних компаній світу, що вже бере участь у розробці планів економічної відбудови держави.

Окрему увагу було приділено комунікації з представниками адміністрації США – спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Крім того, Умєров зустрівся з очільниками урядів Катару та Норвегії. Під час цих переговорів партнерів детально поінформували про наслідки останніх масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі, зокрема про критичну ситуацію в Києві, де внаслідок терористичних атак мільйони мешканців опинилися без електроенергії та опалення.

За словами очільника РНБО, Україна продовжує системну роботу з міжнародною спільнотою, щоб гарантувати безпеку сьогодні та забезпечити необхідні ресурси для масштабної реконструкції у майбутньому. Пріоритетом залишається не лише гуманітарна підтримка, а й реальні інвестиційні проєкти, які стануть фундаментом для відродження економіки після завершення бойових дій.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ. Він наголосив, що протидія російським атакам має бути іншою.

