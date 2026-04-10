Український дипломат пояснив, чому не вдається закрити Балтійське море від російського тіньового флоту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Український дипломат пояснив, чому не вдається закрити Балтійське море від російського тіньового флоту
За словами посла, Естонія вже робила декілька спроб затримання суден «тіньового флоту»
фото: АР (ілюстративне)

Посол Боєчко: «Естонія вже робила декілька спроб затримання таких суден, але вона має дотримуватися міжнародного права»

Посол України в Естонії Володимир Боєчко пояснив, що обмеження руху суден російського тіньового флоту в Балтійському морі значною мірою залежить від Міжнародної морської організації (IMO). Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

За словами посла, Естонія вже робила декілька спроб затримання суден «тіньового флоту», але вона має дотримуватися міжнародного права. «Однак естонці повністю нас підтримують в питанні тіньового флоту і готові разом з нами працювати над ним», – додав він.

«Просто так судно зупинити не можна, для цього треба мати якісь правові підстави. Наприклад, останній випадок був, коли Фінляндія перевіряла одне з таких підозрілих суден на наявність контрабанди чи ще чогось протизаконного. Але такі судна вже знайшли відповідні схеми та механізми, вони ж не тільки Балтійського моря стосуються. Наприклад, корабель відвіз щось, потім був перереєстрований на іншу країну, іншу компанію – і все. В базі даних ця назва є, але  приналежність вже інша, і створювати перешкоди цьому судну не можна», – зазначив Володимир Боєчко.

Нагадаємо, у січня 14 європейських держав оголосили про закриття Балтійського моря для суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу санкцій та становлять загрозу безпеці судноплавства. До ініціативи приєдналися Велика Британія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща та Швеція.

У документі наголошується, що країни стикаються з новими безпековими викликами через зростання втручання в європейських водах, особливо в Балтійському морі. Зазначається, що дії, які походять з Російської Федерації, погіршують безпеку міжнародного судноплавства та створюють ризики для всіх суден у регіоні.

Як повідомляло, Збройні сили Великої Британії отримали повноваження зупиняти та обшукувати російські нафтові танкери у своїх територіальних водах. Рішення прем’єр-міністра Кіра Стармера спрямоване на боротьбу з «тіньовим флотом» Москви – сотнями старих суден із непрозорою власністю, які Росія використовує для експорту нафти в обхід західних санкцій.

