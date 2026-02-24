Канада передає Україні $2 млрд військової допомоги та сотні бронемашин

Додатково від Канади Україна отримає 20 млн доларів до Фонду підтримки енергетики для відновлення критичної інфраструктури

Канада спрямує 2 млрд доларів США військової допомоги Україні у 2026-2027 фінансовому році. Про це заявив міністр національної оборони Канади Девід Макгінті, пише «Главком».

Новий пакет підтримки передбачає передачу Україні понад 400 броньованих машин. Зокрема, йдеться про 66 бойових броньованих машин LAV 6 виробництва General Dynamics та 383 броньовані машини Senator компанії Roshel.

Макгінті також оголосив про продовження канадської військової тренувальної місії Операція UNIFIER ще на три роки – до 2029 року. У межах місії канадські військові здійснюють підготовку українських військовослужбовців і допомагають розбудовувати спроможності Збройних сил України. Відповідно до оновленого мандату, чисельність канадського контингенту буде збільшено для гнучкішого реагування на потреби України.

«Сьогоднішнє оголошення про додаткову військову допомогу та продовження операції UNIFIER підкреслює непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну інструментами для захисту її суверенітету, безпеки її громадян і досягнення справедливого та тривалого миру. Канада й надалі стоятиме поруч з Україною», – заявив Макгінті.

Окремо міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд повідомила про виділення додаткових 20 млн доларів до Фонду підтримки енергетики України для відновлення критичної інфраструктури.

Паралельно Канада запровадила нові санкції проти фізичних і юридичних осіб, а також суден так званого тіньового флоту Росії та знизила граничну ціну на російську нафту, посилюючи економічний тиск у відповідь на агресію проти України.