Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Денис Шмигаль (ліворуч) та Ролан Лескюр підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики
Раніше Київ отримав від Парижа понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги

Франція надасть Україні 71 млн євро грантової підтримки. Частину коштів буде спрямовано на енергетичний сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Зазначається, що Україна та Франція підписали документ про співпрацю у галузі ядерної енергетики. За словами Шмигаля, меморандум закладає міцну основу для поглиблення стратегічного партнерства, а також формує рамку оновлення та модернізації енергетичного сектору України.

 «Україна вже отримала понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема понад 140 потужних генераторів. Ще 5,7 млн євро Франція спрямувала у Фонд підтримки енергетики. Окрема вдячність французькому уряду за рішення поставити додатково 150 генераторів до України протягом лютого», – каже він.

Раніше глава Міністерства енергетики Денис Шмигаль повідомив про зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом. Вони обговорили перспективи енергетичного партнерства між країнами та домовились працювати над майбутньою енергетичною угодою.

До слова, президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єркою Юлією Свириденко та радником Олександром Кубраковим про роботу громад в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Глава держави наголосив на потребі забезпечити резервне живлення для всієї критичної інфраструктури в усіх громадах, розвитку розподіленої генерації та стимули для бізнесу.

