Спецпредставник Трампа з питань України назвав «найбільшу помилку» Джо Байдена

Келлог наголосив, що Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні «якнайшвидше», але він не збирається йти на поступки диктатору РФ

«Я думаю, люди повинні знати, що він (Трамп – «Главком») не намагається дати щось Путіну чи росіянам»

«Найбільшою помилкою» президента Джо Байдена було те, що він більш ніж два роки не вів переговорів з Путіним. Це заявив спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог в інтервʼю Fox News.

Так, в адміністрації Трампа «планують створити президенту умови», щоб він міг поговорити як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з Путіним, зазначив Келлог.

Водночас спецпредставник наголосив, що обраний президент США Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні «якнайшвидше», але він не збирається йти на поступки диктатору РФ Володимиру Путіну.

«Я думаю, люди повинні знати, що він (Трамп – «Главком») не намагається дати щось Путіну чи росіянам. Він намагається врятувати Україну та зберегти її суверенітет, і він збирається переконатися, що це буде справедливо та чесно», – сказав Келлог.

Спецпредставник також заявив, що на «особистому та професійному» рівні поставив собі за мету спробувати знайти рішення для закінчення війни протягом 100 днів з моменту інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Джо Байден нібито порушив певну «угоду» про відмову приймати Україну в НАТО, і «може зрозуміти почуття» Росії у звʼязку з цим.

Майбутній американський президент поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Говорячи про причини війни, він заявив, що можливість вступу України до НАТО була «значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років».

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись.

Нагадаємо, якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента. Глава держави підкреслив, що вірить у силу Трампа та його спроможність зробити Україну сильнішою.