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Президент Аргентини анонсував візит до України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президент Аргентини анонсував візит до України
Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні цього року
фото: Офіс Президента

Мілей стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей в червні планує відвідати Україну. Про це йдеться в повідомленні видання Infobae, яке Мілей опублікував у соцмережі X.

«Мілей планує продемонструвати підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв’язаної Володимиром Путіним», – йдеться в публікації Infobae.

Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє видання, перед прибуттям в Україну Мілей приїде до столиці Іспанії Мадрида, де отримає премію Хуана де Маріани за 2024 рік. Церемонія запланована на 21 червня.

До того ж, під час цієї поїздки Мілей також може відвідати Францію та Німеччину, щоб зустрітися з лідерами цих країн.

Нагадаємо, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та запросив його відвідати Україну

У грудні минулого року аргентинський президент Хав’єр Мілей склав присягу в Національному конгресі в Буенос-Айресі. Церемонію інавгурації відвідав також президент України Володимир Зеленський. Він обійняв та привітав Хав’єра Мілея.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.

До слова, президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії.

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Теги: президент Аргентина

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