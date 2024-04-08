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Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова
Зеленський провів нараду, ключовим питанням якої стали заходи з підтримки харків'ян
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, кожна область та громада України зможе підтримати тих, кому найскладніше

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові. Обговорювали заходи щодо підтримки жителів обласного центру. Про це повідомив президент у Telegram

За словами глави держави, у нараді взяли участь глава уряду Денис Шмигаль, перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр фінансів Сергій Марченко та команда Офісу президента.

«Ключове – заходи з підтримки харків'ян. Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області», – йдеться в повідомленні.

Також було обговорено пропозиції регіональної підтримки, а саме того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше.

Зеленський додав, що ключовою метою є «не дати Росії досягти її терористичних цілей і підтримати наших людей».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленеський провів засідання Ставки головнокомандувача. Основними питання стали Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині.

Нагадаємо, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

До слова, усі розрахунки показують, що широкомасштабний наступ російської армії можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року.

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Теги: уряд обстріл Володимир Зеленський Харків президент

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