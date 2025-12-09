Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Литві оголошено надзвичайний стан

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Литві оголошено надзвичайний стан
фото: VSAT

МВС: Введення надзвичайної ситуації на всій території країни не спричинить незручностей для населення

У Литві оголошено надзвичайний стан через повітряні кулі з Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lrt.lt.

Як зазначено в проєкті постанови, через контрабандні повітряні кулі, що надходять із сусідньої Білорусі та становлять загрозу національній безпеці Литви, надзвичайна ситуація оголошується на всій території країни.

«Слід зазначити, що введення надзвичайної ситуації на всій території країни не спричинить незручностей для населення, оскільки застосовувані заходи будуть цілеспрямованими та пропорційними і спрямованими виключно на організаторів та виконавців незаконної діяльності», – зазначає Міністерство внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що під час гібридних атак, які здійснює Білорусь, постійно запускаються кулі. Вони перевозять контрабанду та становлять загрозу для цивільної авіації Литви, заважають роботі аеропорту Вільнюса. Через це, зазначає міністерство, втрачається можливість перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом, зазнаються великі фінансові збитки, завдається репутаційна шкода.

Раніше міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович у середу, 3 грудня, заявив, що країна розглядає можливість введення надзвичайного стану через загрозу метеозондів із контрабандою з Білорусі

До слова, 4 грудня Міністерство оборони Литви заявило, що обмеження польотів у прикордонній зоні, введене у серпні, діятиме до лютого наступного року

Теги: надзвичайний стан Литва надзвичайна ситуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
15 листопада, 07:16
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
21 листопада, 01:42
МЗС Білорусі назвало заліт дрона «навмисною провокацією»
Білорусь звинуватила Литву в запуску дрона
1 грудня, 15:49
Литва скасовує російську мову на теоретичних іспитах водіїв
Литва відмовляється від російської мови на іспитах для водіїв з 2026 року
Вчора, 11:00
Окупанти підвішували полонених за руки, душили, били струмом та обливали крижаною водою на морозі
Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі
Вчора, 16:50
Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж
Відновлення енергетичної інфраструктури: Міненерго потішило новиною
17 листопада, 18:57
До ранку було знайдено шість куль, їх пошуки тривають
Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі
24 листопада, 12:09
Гуртожитки, де 17 листопада озброєні люди викрали школярів у місті Кеббі,
Нігерія оголосила надзвичайний стан після масових викрадень людей
27 листопада, 09:22
Експерт пояснив, як тип іпотеки впливає на необхідність економити
Іпотека змушує європейців сильно економити на дозвіллі та відпустках
3 грудня, 10:00

Політика

Хто заважає миру в Україні? Путінський гонець Дмитрієв розродився новою заявою
Хто заважає миру в Україні? Путінський гонець Дмитрієв розродився новою заявою
Бабіш, який обіцяв скоротити військову допомогу Україні, став найстаршим прем’єром Чехії
Бабіш, який обіцяв скоротити військову допомогу Україні, став найстаршим прем’єром Чехії
Президент США висловився щодо конфлікту Маска з Євросоюзом
Президент США висловився щодо конфлікту Маска з Євросоюзом
У Литві оголошено надзвичайний стан
У Литві оголошено надзвичайний стан
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
Зеленський прибув до Риму
Зеленський прибув до Риму

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua