МВС: Введення надзвичайної ситуації на всій території країни не спричинить незручностей для населення

У Литві оголошено надзвичайний стан через повітряні кулі з Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lrt.lt.

Як зазначено в проєкті постанови, через контрабандні повітряні кулі, що надходять із сусідньої Білорусі та становлять загрозу національній безпеці Литви, надзвичайна ситуація оголошується на всій території країни.

«Слід зазначити, що введення надзвичайної ситуації на всій території країни не спричинить незручностей для населення, оскільки застосовувані заходи будуть цілеспрямованими та пропорційними і спрямованими виключно на організаторів та виконавців незаконної діяльності», – зазначає Міністерство внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що під час гібридних атак, які здійснює Білорусь, постійно запускаються кулі. Вони перевозять контрабанду та становлять загрозу для цивільної авіації Литви, заважають роботі аеропорту Вільнюса. Через це, зазначає міністерство, втрачається можливість перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом, зазнаються великі фінансові збитки, завдається репутаційна шкода.

Раніше міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович у середу, 3 грудня, заявив, що країна розглядає можливість введення надзвичайного стану через загрозу метеозондів із контрабандою з Білорусі.

До слова, 4 грудня Міністерство оборони Литви заявило, що обмеження польотів у прикордонній зоні, введене у серпні, діятиме до лютого наступного року.