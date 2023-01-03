Варшава спростувала фейк роспропаганди про «польських найманців» в Україні

У Польщі звернули увагу, що пропагандисти «стараються» для внутрішньої російської аудиторії

Російська пропаганда продовжує просувати брехню про нібито масову участь та величезні втрати серед «польських найманців» у війні в Україні. Про це у Twitter написав уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

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Promowanie przez ros. „ekspertów” kłamstw o oddziałach polskich żołnierzy walczących na UA wpisuje się w dążenia Kremla do przedstawiania Polski jako podżegacza wojennego angażującego się w przedłużanie konfliktu.



Więcej w 🧵👇 https://t.co/EZKgk9K5Cz — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 2, 2023

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«Ця тема є постійним елементом пропагандистських зусиль у російському інфопросторі, спрямованих на російську громадськість», – йдеться у повідомленні.

Жарин опублікував скріншоти російських новин, у яких кремлівський політолог Алексєй Подберьозкін заявляє про нібито масові втрати серед польських добровольців. Зокрема, він запропонував «відправити тіла поляків з фронту в Україні до посольства Польщі в Москві».

Нагадаємо, Після вибухів на аеродромі в російському Енгельсі путінська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що українців очікують нові удари по об'єктах критичної інфраструктури.

Згодом очільниця російського пропагандистського каналу RT Маргарита Сімоньян зізналася, що найбільше боялася на Новий рік ударів ЗСУ по Росії.

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Тим часом дружина козака Гаврилюка Ярина, якого поховала роспропаганда, спростувала його загибель.