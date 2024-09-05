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Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року
На фронті відбулося 164 зіткнення
фото: Гештаб

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України  одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, 57 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 71 КАБ), використав для ураження 334 дрони-камікадзе. Здійснив більше 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 164 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 57 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та 32 БпЛА, окрім того пошкоджено чотири артилерійських системи і два автомобіля.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 15 разів намагався просунутися вперед неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки. Чотирнадцять атак противника відбито Силами оборони. Бій продовжується в районі Лозової.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 11 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Досі точиться п’ять боєзіткнень, решту - наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог два рази в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилась в чотири бойових зіткнення. Дві атаки поблизу Часового Яру та Калинівки захлинулись. Два боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Вісім атак відбито, тривають бої у чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог 49 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки 47 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 200 окупантів, 98 з них – безповоротно. Знищено чотири, пошкоджено стільки ж автомобілів окупантів та одна артилерійська система.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Ворог 46 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де укранські воїни відбивали 42 атаки, чотири боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 8

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали три атаки противника, поблизу Костянтинівки та Водяного – дві атаки зупинено, ще одна триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2024 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. П’ять невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.

На Оріхівському напрямку

Два рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та в напрямку Новоандріївки.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 925-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб

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