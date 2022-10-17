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У понеділок НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

Альона Боженко
glavcom.ua
У понеділок НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання «Steadfast Noon»
фото ілюстративне

Столтенберг заявив, що Альянс проведе свої навчання, незважаючи на напружену міжнародну ситуацію

У понеділок, 17 жовтня, НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, під час яких до 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Бельгією, Північним морем і Британією. Про це повідомляє Reuters

У навчаннях НАТО візьмуть участь 14 країн. Їх проведення передбачає польоти шести десятків літаків, включно із найсучаснішими винищувачами та американськими дальніми бомбардувальниками B-52, які для цього передислокують із авіабази Майнот у Північній Дакоті.

Військові НАТО будуть відпрацьовувати використання американської ядерної зброї, розташованої в Європі, ясна річ, без застосування бойових бомб.

«Навчання, які триватимуть до 30 жовтня, є звичайними, регулярними навчальними заходами і не пов’язані з будь-якими поточними світовими подіями», – наголосили в офіційній заяві НАТО.

Видання також зауважило, що навчання НАТО збігаються в часі із щорічними ядерними навчаннями Росії, які мають назву «Гром» і традиційно проводяться наприкінці жовтня і під час яких Росія випробовує свої ядерні бомбардувальники, підводні човни та ракети.

Нагадаємо, 11 жовтня Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що сили НАТО планують провести навчання із ядерного стримування.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї. 

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Соціум

У понеділок НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
У понеділок НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
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