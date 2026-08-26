Велика Британія стала для РФ «ворогом №1»: Bloomberg про загрози для Лондона через підтримку України

Перша міжнародна поїздка Енді Бернема на посаді прем'єр-міністра була до України

Bloomberg пише: «Кремль розглядає Велику Британію як слабку, занепадаючу колишню імперію, яка повинна знати своє місце»

У виданні Bloomberg зазначають, що з точки зору російського керівництва Велика Британія перетворилася на головного опонента Москви, однак у Лондоні досі недооцінюють рівень загроз із боку РФ. Про це пише «Главком».

Сполучене Королівство залишається одним із найпослідовніших союзників Києва – від надання далекобійних ракет Storm Shadow до передачі креслень для виготовлення власних крилатих ракет та використання британських дронів для ударів по цілях у Росії. Реакцією Кремля на це стали прямі погрози та заяви про фактичну участь Британії у війні на боці України.

У матеріалі підкреслюють ключові ризики та суперечності у стосунках між двома державами:

від часів Івана Грозного та Петра Великого до сучасності Москва намагалася залучити Британію як союзника, проте щоразово розчаровувалася через протидію британців російській експансії;

назвавши Росію головною загрозою безпеці, британський уряд не вжив достатніх заходів для розбудови власної оборони – зокрема щодо захисту підводних кабелів, енергомереж та протиповітряної оборони від БпЛА і ракет;

російська пропаганда змальовує Британію як слабку колишню імперію. Це поєднує в Кремлі бажання покарати Лондон із спокусою зробити це, вважаючи, що США можуть не заступитися за союзника.

«Ніщо з цього не означає, що російські погрози ядерною війною ось-ось матеріалізуються. Але це свідчить про те, що кремлівські планувальники мають безліч варіантів покарання Великої Британії за її позицію щодо України. Країна просто не готова до цього», – йдеться у матеріалі.

Аналітики наголошують: якщо Сполучене Королівство продовжує виступати лідером у військовій допомозі Україні, воно має негайно посилити власний потенціал стримування та захист критичної інфраструктури.

Як відомо, Росія може вдатися до «напіввійськових дій» проти Великої Британії через посилення військової підтримки України. Радник Кремля Андрій Федоров серед можливих сценаріїв назвав кібератаки та допустив атаки на британські підприємства, які виробляють безпілотники для України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон допомагатиме Україні не лише захищатися від російських ракет, а й працюватиме над тим, щоб зупиняти їхні запуски. Про це він сказав під час виступу на Софійській площі в Києві з нагоди Дня Незалежності України.