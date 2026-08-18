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Сибіга назвав головну вимогу України до нового пакета санкцій ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сибіга назвав головну вимогу України до нового пакета санкцій ЄС
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Бельгії Мексимом Прево
фото: МЗС України

Очільник МЗС наголосив, що 22-й пакет обмежень має передусім завдати серйозного удару по російському оборонно-промисловому комплексу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що 22-й пакет санкцій Європейського Союзу має стати руйнівним для Росії, насамперед для її оборонно-промислового комплексу. Про це глава МЗС заявив під час переговорів у Києві з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево, інформує «Главком».

Сторони провели переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного. Сибіга поінформував бельгійського колегу про ситуацію на полі бою, посилення російських атак проти цивільних українців і свободи судноплавства, а також мирні зусилля України.

За словами очільника МЗС, поки Росія відмовляється від миру, міжнародний санкційний тиск на Москву має посилюватися. «Допоки Москва відмовляється від миру, ціна затягування війни має постійно зростати. Санкції працюють. Зараз триває робота над 22-м пакетом ЄС. Він має бути руйнівним для Росії, особливо для її оборонно-промислового комплексу», – наголосив глава МЗС.

Окрему увагу під час переговорів Сибіга та Прево приділили посиленню повітряного щита над Україною, а також зміцненню енергетичної та економічної стійкості. Крім того, сторони обговорили заморожені російські активи та можливості їхнього використання.

Сибіга зазначив, що Бельгія входить до країн-лідерів за обсягами підтримки України. Глава МЗС подякував Брюсселю за виділення цього року понад €1 млрд військової допомоги, додаткових €100 млн на PURL та збільшення кількості винищувачів F-16 для України.

«Підготовка пілотів та технічного персоналу, а також майбутня передача літаків – це прямий внесок у захист українського неба», – зауважив Андрій Сибіга.

Україна також прагне поглибити співпрацю з оборонними підприємствами Бельгії. Йдеться, зокрема, про розмінування, виробництво безпілотників і боєприпасів.

Окремо глава МЗС відзначив роботу бельгійського агентства з розвитку Enabel, яке реалізує проєкти відбудови у Київській та Чернігівській областях на €150 млн. Агентство, зокрема, забезпечує Україну мобільними котельнями та генераторами для відновлення енергопостачання після російських атак, а також підтримує українських ветеранів.

Сибіга також відзначив приєднання Бельгії до «Коаліції укриттів цивільного захисту» та її внесок у створення захисних споруд, підземних шкіл і дитячих садків.

«Щорічну нараду послів ми починали з Чернігівщини. Мені було дуже приємно майже на кожному об’єкті, який ми відвідували, чути схвальні відгуки практичної допомоги бельгійської сторони у відбудові втраченої чи пошкодженої інфраструктури», – зауважив глава МЗС.

Крім того, Сибіга подякував Максіму Прево за послідовну підтримку Бельгією вступу України до Європейського Союзу. «Наша зустріч сьогодні ще раз довела: нас об'єднують спільні цінності, спільна боротьба за свободу та спільне бачення безпечного майбутнього Європи», – зазначив він.

На початку зустрічі Сибіга також висловив співчуття у зв’язку з масштабними лісовими пожежами у Бельгії та запевнив, що Україна готова надати допомогу в подоланні стихійного лиха.

Раніше Україна звернулася до Європейського Союзу із закликом відновити переговори та запровадити санкції проти російської державної корпорації «Росатом».

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Теги: санкції росія МЗС Андрій Сибіга

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