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Хмара розповів про унікальну операцію в Новоросійську та анонсував посилення ударів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Хмара розповів про унікальну операцію в Новоросійську та анонсував посилення ударів
Хмара: Наша операція по Новоросійську стала унікальною
фото: Офіс президента

Вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську

Українські Сили оборони продовжують реалізацію стратегії зі знищення військово-промислового потенціалу, флоту, логістики та паливно-енергетичного комплексу РФ, які працюють на війну проти України. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Євгеній Хмара, підкресливши, що ключовим пріоритетом залишається розширення та посилення далекобійних ударів углиб території ворога, передає «Главком».

За його словами, атака на Новоросійськ стала унікальним прикладом синхронного застосування різнотипних засобів ураження, проти якого російські системи захисту виявилися неефективними.

«Наша операція по Новоросійську стала унікальною. Комбінований удар завдавався ракетами, реактивними дронами, морськими безпілотниками. Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у Силах оборони», – наголосив Євгеній Хмара.

Він також висловив вдячність українським воїнам за точність виконання завдань, а вітчизняним виробникам зброї – за ефективні рішення. Нарощування спроможностей Deep Strike здійснюється у тісній координації з Головнокомандувачем Михайлом Драпатим, Генеральним штабом, Силами безпілотних систем, Службою безпеки України, іншими складовими Сил оборони та підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Подальші кроки з нарощування тиску на противника вже узгоджено на вищому рівні під час наради під головуванням Президента України. Сили оборони планують масштабувати застосування українського озброєння, а самі спецоперації ставатимуть дедалі складнішими для протидії з боку РФ задля досягнення головної мети – примусу агресора до справедливого миру.

Нагадаємо, вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, було пошкоджено портову інфраструктуру. Російська влада заявила про серйозні наслідки нічного удару.

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після атаки українських безпілотників. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП). 

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про деталі операції Сил оборони у Новоросійську. За його словами, її особливістю стало комбіноване застосування великої кількості різних українських засобів ураження. 

Зеленський назвав операцію застосуванням українських «далекобійних санкцій» та наголосив, що вперше в межах одного удару злагоджено спрацювала така кількість різних видів озброєння.

Теги: росія Володимир Зеленський Євген Хмара

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