«Велика сімка» зробила заяву щодо України після саміту в Канаді: текст

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Велика сімка» зробила заяву щодо України після саміту в Канаді: текст
«Велика сімка» зробила заяву щодо України після саміту в Канаді
фото: Reuters

«Нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів»

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» зробили спільну заяву щодо України після проведеного саміту у Канаді. «Главком» публікує повний текст.

«Ми підтвердили нашу непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності.

Ми знову наголосили на терміновій необхідності негайного припинення вогню. Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Ми збільшуємо економічні витрати для Росії та вивчаємо можливості вжиття заходів проти країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії.

Ми засудили надання Росії військової допомоги КНДР та Іраном, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення Китаєм, що стало вирішальним фактором, що сприяло війні Росії.

Ми відзначили поточні обговорення широкого кола варіантів фінансування, включаючи подальше скоординоване використання іммобілізованих російських суверенних активів у наших юрисдикціях для підтримки України.

Ми рішуче засудили нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру та підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки України».

Нагадаємо, підтримка України була однією з ключових тем засідання міністрів закордонних справ «Групи семи» у Канаді. 

До слова, після саміту G7 Канада оголосила про введення нових санкцій проти Росії, спрямованих на посилення економічного тиску через її агресію в Україні. Під обмеження потрапили 100 танкерів «тіньового флоту» Росії, а також компанії, які підтримують російську кіберінфраструктуру.

