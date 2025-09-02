Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України
скріншот з відео НАТО

За словами премʼєр-міністра Люксембургу, кожен пакет ініціативи Purl коштує $500 млн

Люксембург долучається до ініціативи Purl, метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Люксембургу Люка Фрідена під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

«Це означає, що ми разом з іншими країнами, які ще маємо визначити, будемо фінансувати пакет уже доступної зброї, значною мірою американського виробництва, яку ми надамо Україні. І, звичайно, впродовж наступних тижнів ми визначимо інші країни, які готові зробити це разом з нами», – сказав Фріден.

Пакети озброєння для України коштують по $500 млн кожен, тому Люк Фріден заявив, що Люксембургу необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель зброї для України. Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте нагадав, що протягом кількох тижнів країни НАТО вже зібрали $2 млрд на закупівлю «критично важливої летальної, іноді більше оборонної зброї» для України в межах ініціативи. До пакетів, зокрема, входили протиповітряні можливості та боєприпаси.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). У рамках програми, до якої в серпні долучилися сім країн, зібрано вже понад $2 млрд.

Як повідомлялося, Німеччина готова «взяти на себе відповідальність» за надання гарантій безпеки Україні. Також Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні.

До слова, Канада надасть Україні зброї на $1 млрд. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.

Читайте також:

Теги: НАТО Люксембург Марк Рютте військова допомога зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція розслідує обставини події
Трагедія на Київщині: шестирічна дитина загинула від пострілу семирічного хлопчика
25 серпня, 05:15
Марк Рютте зазначив, що НАТО й надалі стоятиме на боці України
Гарантії безпеки для України складатимуться з двох рівнів – генсек НАТО
22 серпня, 15:44
Європейські лідери під час зустрічі з Трампом та Зеленським
Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези
19 серпня, 00:37
Україні потрібні гарантії безпеки, каже Зеленський
Зеленський розповів, що саме вважає гарантіями безпеки для України
17 серпня, 17:58
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні приєднаються до зустрічі Зеленського і Трампа
На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів
17 серпня, 13:57
Пауза з 3 по 11 березня мала «значний вплив» на хід війни
Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
15 серпня, 23:09
Шмигаль обговорив відкриття в Україні заводу Rheinmetall
Будівництво заводу в Україні: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall
13 серпня, 13:51
У Європі є низка країн, у яких працювати дуже вигідно
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
8 серпня, 13:19
Після чергової оборудки поліцейські затримали фігуранта та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
У Фастівському районі чоловік торгував гранатами та вогнепальною зброєю
5 серпня, 08:30

Економіка

Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України
Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
Держаудитслужба б’є на сполох: у прифронтових регіонах бум витрат на озеленення
Держаудитслужба б’є на сполох: у прифронтових регіонах бум витрат на озеленення
РФ та Китай домовилися про будівництво великого газопроводу
РФ та Китай домовилися про будівництво великого газопроводу
У Сирії був таємний ядерний реактор? Доповідь МАГАТЕ
У Сирії був таємний ядерний реактор? Доповідь МАГАТЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
6170
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4685
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3842
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
3241
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua