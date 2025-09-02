Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України

За словами премʼєр-міністра Люксембургу, кожен пакет ініціативи Purl коштує $500 млн

Люксембург долучається до ініціативи Purl, метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Люксембургу Люка Фрідена під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

«Це означає, що ми разом з іншими країнами, які ще маємо визначити, будемо фінансувати пакет уже доступної зброї, значною мірою американського виробництва, яку ми надамо Україні. І, звичайно, впродовж наступних тижнів ми визначимо інші країни, які готові зробити це разом з нами», – сказав Фріден.

Пакети озброєння для України коштують по $500 млн кожен, тому Люк Фріден заявив, що Люксембургу необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель зброї для України. Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте нагадав, що протягом кількох тижнів країни НАТО вже зібрали $2 млрд на закупівлю «критично важливої летальної, іноді більше оборонної зброї» для України в межах ініціативи. До пакетів, зокрема, входили протиповітряні можливості та боєприпаси.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). У рамках програми, до якої в серпні долучилися сім країн, зібрано вже понад $2 млрд.

Як повідомлялося, Німеччина готова «взяти на себе відповідальність» за надання гарантій безпеки Україні. Також Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні.

До слова, Канада надасть Україні зброї на $1 млрд. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.