Венесуела звільнила десятки політв'язнів: серед них – відомий правозахисник

З початку січня було звільнено 344 політичних в'язнів

Понад 30 осіб у Венесуелі, яких вважають політичними в'язнями були звільнені в неділю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Звільнення відбулося після того, як у п’ятницю тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес оголосила про ініціативу щодо «закону про амністію» для сотень ув’язнених і заявила, що слідчий ізолятор Helicoide в Каракасі планують перетворити на центр спорту та соціальних послуг. У звіті ООН за 2022 рік зазначено, що ув’язнені в Helicoide зазнавали тортур, однак уряд відкинув ці звинувачення.

Правозахисна організація Foro Penal заявила, що з початку січня було звільнено 344 політичних в'язнів, 33 з них – у неділю.

«Урядовці, які заперечують утримання політичних в'язнів і стверджують, що ув'язнені скоїли злочини, наводять значно вищу цифру звільнень – понад 600 осіб, хоча, судячи з усього, ця цифра включає звільнення за попередні роки. Серед звільнених був правозахисник Хав'єр Таразона, який перебував у в'язниці з середини 2021 року в центрі Helicoide», – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з різкою критикою на адресу Вашингтона, закликавши іноземні держави припинити втручання у внутрішні справи країни. Під час звернення до працівників нафтової галузі в штаті Ансоатегі вона наголосила, що венесуельські політики мають самостійно вирішувати існуючі розбіжності та конфлікти без сторонніх наказів.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон фактично бере під контроль енергетичні ресурси Венесуели після нещодавнього повалення режиму диктатора Ніколаса Мадуро. Він пообіцяв, що найближчим часом країна отримуватиме більше грошей, ніж за останні два десятиріччя.