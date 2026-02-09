Головна Світ Соціум
Венесуела звільнила з в’язниці двох соратників опозиціонерки Мачадо

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Венесуела звільнила з в’язниці двох соратників опозиціонерки Мачадо
Гуаніпа є близьким соратникам опозиційної лідерки Мачадо
фото: Reuters

З 8 січня Каракас звільнив щонайменше 383 політичних в’язнів

У Венесуелі триває процес звільнення політичних в’язнів. З-під варти вийшли відомий опозиційний політик Хуан Пабло Гуаніпа та адвокат Перкінс Роча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними правозахисної організації Foro Penal, лише за 8 лютого на волю вийшли 30 осіб. Загалом з 8 січня влада країни звільнила щонайменше 383 політичних в’язнів у межах нової хвилі помилувань.

Гуаніпа та Роча є близькими соратниками опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо. Обох раніше звинувачували у тероризмі. Ці обвинувачення вони та їхні прихильники категорично відкидали. Умови їх утримання неодноразово критикувалися правозахисниками через обмеження доступу до родин і адвокатів.

Паралельно венесуельська влада просуває закон про амністію для сотень ув’язнених, засуджених за участь у протестах або критику влади. Документ уже схвалено в першому читанні парламентом. Також оголошено плани перетворити слідчий ізолятор Гелікоїде в Каракасі на громадський центр.

Процес звільнень активізувався після того, як Сполучені Штати Америки посилили тиск на Каракас, вимагаючи дотримання прав людини та виконання домовленостей, зокрема в енергетичній сфері.

До слова, 2 лютого понад 30 осіб у Венесуелі, яких вважають політичними в'язнями були звільнені.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела звільняє своїх політичних ув'язнених прискореними темпами. 

Венесуела звільнення політв'язні

