Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне
Федеральний суд Південного округу штату Флорида засудив Раяна Рута до довічного ув'язнення
фото з відкритих джерел

За версією слідства, Рут намагався вбити майбутнього президента США в гольф-клубі у Флориді

Американський суд виніс вирок Раяну Руту, який намагався застрелити на той час ще кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді у 2024 році. Фігурант справи отримав довічне увʼязнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Прокурори просили для обвинуваченого довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення, заявивши, що чоловік «не розкаявся і ніколи не просив вибачення». Адвокат обвинуваченого просив 27 років позбавлення волі, зазначивши, що Руту вже виповнилося 60 років.

Рут також отримав семирічний термін ув'язнення за незаконне володіння зброєю. Його було визнано у:

  • замаху на вбивство одного з головних кандидатів у президенти;
  • використанні вогнепальної зброї для вчинення злочину;
  • нападі на федерального офіцера;
  • зберіганні вогнепальної зброї для вчинення злочину;
  • використанні пістолета із пошкодженим серійним номером.

Прокурори заявили, що Рут тижнями планував убити Трампа. На суді тодішній спеціальний агент Секретної служби США, що патрулював одну лунку попереду президента на полі для гольфу, заявив, що помітив, як Рут націлив гвинтівку на нього зі снайперського укриття. Агент побоюючись за своє життя та життя Трампа, відкрив вогонь по Руту, але той нібито втік.

Спочатку винесення вироку Руту було заплановано на грудень, але суддя погодився перенести дату після того, як Рут вирішив скористатися послугами адвоката замість того, щоб представляти себе самостійно, як він робив протягом більшої частини судового розгляду.

Нагадаємо, у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. Раян Рут був озброєний штурмовою гвинтівкою та перебував біля гольф-клубу. Він залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити Трампа.

До слова, обвинувачений у вбивстві своїх батьків та крадіжці їхніх грошей для фінансування плану замаху на президента США 18-річний Нікіта Касап має намір укласти угоду про визнання вини.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи в Росії, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч
Вибухи в Росії, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч
2 лютого, 05:46
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
26 сiчня, 02:57
На зображенні видно чоловіка, ймовірно, Дональда Трампа, який іде засніженим пейзажем разом із пінгвіном
«Пінгвінів немає у Гренландії». Білий дім зганьбився черговою світлиною з Трампом
24 сiчня, 05:58
Метте Фредеріксен заявила, що США не можуть ставити під сумнів статус Данії
Данія окреслила США «червоні лінії» щодо Гренландії
22 сiчня, 21:22
Трамп запросив низку країн до Ради миру
Трамп запросив Україну приєднатися до Ради миру – Bloomberg
20 сiчня, 12:22
Кирило Буданов прибув до США
Кирило Буданов прибув до США
17 сiчня, 11:31
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
10 сiчня, 07:20
Сполучені Штати наклали санкції на танкер 10 січня 2025 року
США захопили танкер «тіньового флоту» Olina
9 сiчня, 15:17
Трамп привернув до себе увагу
Трамп покривлявся під час промови (відео)
7 сiчня, 12:13

Соціум

Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне
Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне
Росіяни почали масово хворіти на сифіліс: названо причину
Росіяни почали масово хворіти на сифіліс: названо причину
Папа Римський закликав США та Росію терміново поновити ядерний договір
Папа Римський закликав США та Росію терміново поновити ядерний договір
Чеський суд призначив покарання водію, який вигнав українську родину з дитиною із трамвая
Чеський суд призначив покарання водію, який вигнав українську родину з дитиною із трамвая
Ексчоловіка першої леді США Джилл Байден затримали за підозрою у вбивстві дружини
Ексчоловіка першої леді США Джилл Байден затримали за підозрою у вбивстві дружини
Фінляндія вразила українців своєї реакцією на кризу у сфері освіти
Фінляндія вразила українців своєї реакцією на кризу у сфері освіти

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua