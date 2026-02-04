Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне

За версією слідства, Рут намагався вбити майбутнього президента США в гольф-клубі у Флориді

Американський суд виніс вирок Раяну Руту, який намагався застрелити на той час ще кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді у 2024 році. Фігурант справи отримав довічне увʼязнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Прокурори просили для обвинуваченого довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення, заявивши, що чоловік «не розкаявся і ніколи не просив вибачення». Адвокат обвинуваченого просив 27 років позбавлення волі, зазначивши, що Руту вже виповнилося 60 років.

Рут також отримав семирічний термін ув'язнення за незаконне володіння зброєю. Його було визнано у:

замаху на вбивство одного з головних кандидатів у президенти;

використанні вогнепальної зброї для вчинення злочину;

нападі на федерального офіцера;

зберіганні вогнепальної зброї для вчинення злочину;

використанні пістолета із пошкодженим серійним номером.

Прокурори заявили, що Рут тижнями планував убити Трампа. На суді тодішній спеціальний агент Секретної служби США, що патрулював одну лунку попереду президента на полі для гольфу, заявив, що помітив, як Рут націлив гвинтівку на нього зі снайперського укриття. Агент побоюючись за своє життя та життя Трампа, відкрив вогонь по Руту, але той нібито втік.

Спочатку винесення вироку Руту було заплановано на грудень, але суддя погодився перенести дату після того, як Рут вирішив скористатися послугами адвоката замість того, щоб представляти себе самостійно, як він робив протягом більшої частини судового розгляду.

Нагадаємо, у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. Раян Рут був озброєний штурмовою гвинтівкою та перебував біля гольф-клубу. Він залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити Трампа.

До слова, обвинувачений у вбивстві своїх батьків та крадіжці їхніх грошей для фінансування плану замаху на президента США 18-річний Нікіта Касап має намір укласти угоду про визнання вини.