Венесуела занурилася в хаос після захоплення Ніколаса Мадуро

Люди стоять у черзі, щоб придбати продукти у Каракасі

На вулицях переважно перебувають лише агресивно налаштовані прихильники уряду Мадуро

Після затримання Ніколаса Мадуро Венесуелу охопила хвиля заворушень. Озброєні прибічники колишнього лідера влаштовують погроми по всій країні, вимагаючи його негайного звільнення. Місцеві жителі, охоплені страхом, змушені переховуватися у своїх оселях, повідомляє The New York Post із посиланням на свідчення очевидців, пише «Главком».

Мешканець міста Валенсія розповів виданню, що попри відсутність номінального керівництва, озброєні угруповання продовжують контролювати ситуацію на вулицях. За його словами, люди бояться відкрито висловлюватися через ризик арешту. Ситуація ускладнюється інформаційним вакуумом, оскільки отримати достовірні дані з місцевих медіа практично неможливо.

Наразі венесуельські міста виглядають спустошеними: на вулицях перебувають лише агресивно налаштовані прихильники диктатури. Єдиний привід, через який громадяни наважуються вийти з дому – це спроба придбати продукти в умовах дефіциту. У супермаркетах спостерігаються величезні черги, оскільки люди намагаються запастися їжею на тлі невизначеності.

Очевидці наголошують, що в країні панує атмосфера страху. Цивільне населення побоюється нападів збройних груп, які можуть вдатися до мародерства та залякувань. Окремі громадяни, очікуючи на іноземне втручання, почали готувати запаси припасів ще кілька місяців тому.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро.