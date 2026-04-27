У США підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Підозрюваний у стрілянині під час затримання
фото: соціальні мережі

31-річному Коулу Аллену інкримінують три правопорушення

У США оголошено обвинувачення 31-річному Коулу Аллену, якого підозрюють у спробі вбивства президента США. Як повідомляє Fox News, суддя Метью Шарбоу вже дозволив оприлюднити матеріали цієї справи. Про це пише «Главком».

Аллену інкримінують три правопорушення: безпосередньо замах на життя глави держави, незаконне перевезення зброї між штатами, а також її застосування під час вчинення насильницького злочину. Згідно з нормами чинного законодавства, якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Під час короткого судового засідання підозрюваний не надавав свідчень щодо своєї вини. Суд уже визначив дати наступних етапів процесу: питання щодо запобіжного заходу розглядатимуть 30 квітня, а попереднє засідання у справі призначене на 11 травня.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 26 квітня в готелі Washington Hilton, де проходила вечеря президента США з представниками медіа. Невідомий увірвався до будівлі та відкрив вогонь.

Після перших пострілів Трампа та інших високопосадовців оперативно евакуювали. За даними правоохоронців, стрілець поранив одного з офіцерів, однак бронежилет врятував йому життя. Нападника було затримано на місці.

Крім того, в інтерв'ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS News президент Дональд Трамп заявив, що не вважає сучасний рівень політичного насильства в США безпрецедентним.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував страху під час стрілянини в готелі Washington Hilton, де він перебував разом із представниками медіа.

