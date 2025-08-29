Головна Світ Політика
search button user button menu button

Венс захистив Віткоффа після публікації статті про його дипломатичний провал

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Венс захистив Віткоффа після публікації статті про його дипломатичний провал
Венс заявив, що Віткофф нікого не вводив в оману щодо переговорів з Росією
фото з відкритих джерел

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав публікацію «журналістською недбалістю», спрямованою на те, щоб завдати шкоди американській адміністрації 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав публікацію в ЗМІ, яка розкриває помилки спеціального представника президента Стіва Віткоффа, «операцією з іноземного впливу». За словами Венса, цю статтю створили «прихильники глибинної держави», передає «Главком».

У своєму дописі в соцмережі X Венс назвав публікацію «журналістською недбалістю», спрямованою на те, щоб завдати шкоди американській адміністрації. Він позитивно охарактеризував Віткоффа як «одного з наших найефективніших членів» команди.

На думку віцепрезидента, стаття проти Віткоффа є частиною змови, яку реалізують прихильники так званої «глибинної держави» (deep state). Венс також звинуватив авторку публікації в тому, що вона посилалася на анонімні джерела та не включила важливу інформацію. Він припустив, що її використали для того, щоб «підірвати зусилля президента щодо встановлення миру».

Венс заявив, що Віткофф нікого не вводив в оману щодо переговорів з Росією, а результатом його роботи стало звуження переліку відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначених, зокрема щодо гарантій безпеки та територіальних поступок.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві 6 серпня Кремль нібито готовий піти на значні територіальні поступки. За інформацією Reuters, ця заява, зроблена Віткоффом, призвела до хаосу в дипломатичних зусиллях, передає «Главком».

У телефонній розмові з європейськими лідерами 7 серпня Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку та Луганську. Це викликало здивування серед європейських партнерів, оскільки така позиція не відповідала їхнім попереднім оцінкам.

Уже наступного дня Віткофф спростував власні слова. Він уточнив, що Путін не пропонував повне виведення військ, а лише натякав на менші поступки. 

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Про це Віткофф повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає «Главком».

За словами американського чиновника, російський лідер підтримав пропозицію щодо миру, і Віткофф висловив сподівання, що він дотримається своєї обіцянки. «Путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Це дуже складний конфлікт, однак президент рішуче налаштований покласти йому край», – зазначив Віткофф.

Теги: путін Стів Віткофф Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський наголосив на необхідності закінчити війну
Я готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником – Зеленський
23 серпня, 14:38
Інакше і Трампу не потрапити до раю
Інакше і Трампу не потрапити до раю
21 серпня, 18:20
Суперечка у Білому домі: Венс поділився, як розрядив атмосферу в розмові з Зеленським цього разу
Суперечка у Білому домі: Венс поділився, як розрядив атмосферу в розмові з Зеленським цього разу
21 серпня, 03:58
Рубіо: Ми не будемо на цьому зосереджуватися
Рубіо розповів про ставлення США до кремлівської версії «першопричин війни»
20 серпня, 03:31
Тактика Громико. Як росіяни «розгромили» американців на Алясці
Тактика Громико. Як росіяни «розгромили» американців на Алясці
18 серпня, 21:19
Чи вдасться Путіну посварити Захід з ЄС та Україною?
Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?
18 серпня, 10:15
Немає сигналів про те, що Росія готова закінчувати війну, наголошує президент
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
15 серпня, 19:31
Після завершення зустрічі Трамп і Путін проведуть спільну прес-конференцію
Програма переговорів Путіна та Трампа: стали відомі деталі
14 серпня, 12:35
Москва прагне не лише контролювати контент, а й повністю ізолювати російський інтернет за китайською моделлю
Кремль посилює цифровий контроль: у Росії створюють «внутрішній інтернет»
4 серпня, 00:26

Політика

Китай проти відновлення санкцій проти Ірану – Bloomberg 
Китай проти відновлення санкцій проти Ірану – Bloomberg 
Венс захистив Віткоффа після публікації статті про його дипломатичний провал
Венс захистив Віткоффа після публікації статті про його дипломатичний провал
Туреччина розриває економічні та торговельні зв'язки з Ізраїлем
Туреччина розриває економічні та торговельні зв'язки з Ізраїлем
Чого очікувати від візиту Путіна до Китаю? Прогноз експерта-міжнародника
Чого очікувати від візиту Путіна до Китаю? Прогноз експерта-міжнародника
Трамп, ймовірно, готує військове вторгнення у Венесуелу для повалення режиму Мадуро – Axios
Трамп, ймовірно, готує військове вторгнення у Венесуелу для повалення режиму Мадуро – Axios
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
8796
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
6321
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6241
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5662
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua