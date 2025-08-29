Венс захистив Віткоффа після публікації статті про його дипломатичний провал

Венс заявив, що Віткофф нікого не вводив в оману щодо переговорів з Росією

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав публікацію «журналістською недбалістю», спрямованою на те, щоб завдати шкоди американській адміністрації

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав публікацію в ЗМІ, яка розкриває помилки спеціального представника президента Стіва Віткоффа, «операцією з іноземного впливу». За словами Венса, цю статтю створили «прихильники глибинної держави», передає «Главком».

У своєму дописі в соцмережі X Венс назвав публікацію «журналістською недбалістю», спрямованою на те, щоб завдати шкоди американській адміністрації. Він позитивно охарактеризував Віткоффа як «одного з наших найефективніших членів» команди.

На думку віцепрезидента, стаття проти Віткоффа є частиною змови, яку реалізують прихильники так званої «глибинної держави» (deep state). Венс також звинуватив авторку публікації в тому, що вона посилалася на анонімні джерела та не включила важливу інформацію. Він припустив, що її використали для того, щоб «підірвати зусилля президента щодо встановлення миру».

Венс заявив, що Віткофф нікого не вводив в оману щодо переговорів з Росією, а результатом його роботи стало звуження переліку відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначених, зокрема щодо гарантій безпеки та територіальних поступок.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві 6 серпня Кремль нібито готовий піти на значні територіальні поступки. За інформацією Reuters, ця заява, зроблена Віткоффом, призвела до хаосу в дипломатичних зусиллях, передає «Главком».

У телефонній розмові з європейськими лідерами 7 серпня Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку та Луганську. Це викликало здивування серед європейських партнерів, оскільки така позиція не відповідала їхнім попереднім оцінкам.

Уже наступного дня Віткофф спростував власні слова. Він уточнив, що Путін не пропонував повне виведення військ, а лише натякав на менші поступки.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Про це Віткофф повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає «Главком».

За словами американського чиновника, російський лідер підтримав пропозицію щодо миру, і Віткофф висловив сподівання, що він дотримається своєї обіцянки. «Путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Це дуже складний конфлікт, однак президент рішуче налаштований покласти йому край», – зазначив Віткофф.