Вибори у США: Партія Байдена посилила позиції у Сенаті

Зараз демократи претендують на 51 місце у 100-місному Сенаті

Демократ Рафаель Ворнок зміг переобратися до Сенату та переміг республіканця Гершела Вокера

У ході другого туру голосувань на проміжних виборах у американському штаті Джорджія демократ Рафаель Ворнок зміг переобратися до Сенату та переміг республіканця Гершела Вокера, таким чином посиливши позиції Демократичної партії. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

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Зазначається, що перевага Ворнока була незначною. За даними компанії Edison Research, після підрахунку 99% голосів він випереджав Вокера з перевагою 50,8% до 49,2%.

Цей результат закріплює за Джорджією статус штату, який, безсумнівно, відіграватиме важливу роль на президентських виборах 2024 року, пише агентство. Демократи за останні два роки виграли троє перегонів до Сенату в колишньому оплоті республіканців, а президент-демократ Джо Байден лідирував у штаті у 2020 році.

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Наголошується, що поразка Вокера також є невдачею для експрезидента Дональда Трампа, який прагне отримати номінацію від республіканців, щоб знову балотуватися в Білий дім у 2024 році. Трамп підтримав Вокера та десятки інших відомих республіканців на проміжних виборах цього року.

Зараз демократи претендують на 51 місце у 100-місному Сенаті, що дещо полегшить просування кандидатів Байдена на судові та адміністративні посади.

Багато законів все ще потребуватимуть підтримки республіканців. Але, маючи в запасі додатковий голос, демократи, можливо, тепер не завжди потребуватимуть співпраці сенаторів-центристів Джо Манчіна та Кірстен Сінеми, які часто розходилися зі своєю партією, коли демократи намагалися просунути амбітний законодавчий порядок денний Байдена протягом останніх двох років.

Однак вони зіткнуться з більш серйозною перешкодою в Палаті представників США після того, як республіканці здобули незначну перевагу 8 листопада, хоча і не досягли «червоної хвилі», яку дехто в партії прогнозував.

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Як раніше повідомлялося, Республіканська партія США офіційно здобула більшість на виборах до Палати представників. Вона подолала необхідний поріг у 218 місць.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».