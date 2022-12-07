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Вибори у США: Партія Байдена посилила позиції у Сенаті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибори у США: Партія Байдена посилила позиції у Сенаті
Зараз демократи претендують на 51 місце у 100-місному Сенаті
фото з відкритих джерел

Демократ Рафаель Ворнок зміг переобратися до Сенату та переміг республіканця Гершела Вокера

У ході другого туру голосувань на проміжних виборах у американському штаті Джорджія демократ Рафаель Ворнок зміг переобратися до Сенату та переміг республіканця Гершела Вокера, таким чином посиливши позиції Демократичної партії. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що перевага Ворнока була незначною. За даними компанії Edison Research, після підрахунку 99% голосів він випереджав Вокера з перевагою 50,8% до 49,2%.

Цей результат закріплює за Джорджією статус штату, який, безсумнівно, відіграватиме важливу роль на президентських виборах 2024 року, пише агентство. Демократи за останні два роки виграли троє перегонів до Сенату в колишньому оплоті республіканців, а президент-демократ Джо Байден лідирував у штаті у 2020 році.

Наголошується, що поразка Вокера також є невдачею для експрезидента Дональда Трампа, який прагне отримати номінацію від республіканців, щоб знову балотуватися в Білий дім у 2024 році. Трамп підтримав Вокера та десятки інших відомих республіканців на проміжних виборах цього року.

Зараз демократи претендують на 51 місце у 100-місному Сенаті, що дещо полегшить просування кандидатів Байдена на судові та адміністративні посади.

Багато законів все ще потребуватимуть підтримки республіканців. Але, маючи в запасі додатковий голос, демократи, можливо, тепер не завжди потребуватимуть співпраці сенаторів-центристів Джо Манчіна та Кірстен Сінеми, які часто розходилися зі своєю партією, коли демократи намагалися просунути амбітний законодавчий порядок денний Байдена протягом останніх двох років.

Однак вони зіткнуться з більш серйозною перешкодою в Палаті представників США після того, як республіканці здобули незначну перевагу 8 листопада, хоча і не досягли «червоної хвилі», яку дехто в партії прогнозував.

Як раніше повідомлялося, Республіканська партія США офіційно здобула більшість на виборах до Палати представників. Вона подолала необхідний поріг у 218 місць.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».

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Теги: президент партії Джозеф Байден США

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