Яхта олігарха Абрамовича перебуває у Туреччині, наразі проходить технічне обслуговування у Стамбулі

Одна з найвідоміших у світі суперяхт російського мільярдера Романа Абрамовича, 162-метрова Eclipse, пришвартувалася в Ізмітській затоці Туреччини. За даними місцевих ЗМІ, судно, яке вважається одним із найвражаючих у світі, прибуло для технічного обслуговування та ремонту. Про це пише «Главком» із посиланням на Kocaeli Gazetem.

Яхта привернула значну увагу місцевих жителів, які фотографували її на телефони. Раніше Eclipse вона перебувала в марині міста Мармарис.

Eclipse оснащена передовою системою безпеки, двома вертолітними майданчиками, басейнами, спа-центром, кінотеатром та міні-підводним човном. Екіпаж судна налічує близько 70 осіб.

Ультрарозкішна яхта, яка приблизно 2,5 роки стояла на якорі в марині Мармарісу, покинула свою стоянку

За даними турецьких ЗМІ, яхта вирушила до Стамбула для технічного обслуговування та ремонту. До цього вона простояла у марині міста Мармаріс більше двох років.

Раніше турецькі журналісти помітили ще одну передбачувану власність Романа Абрамовича в Ізмітській затоці. Експедиційну 140-метрову моторну яхту Solaris було доставлено туди також для технічного обслуговування. Інформація про подальший маршрут судна наразі невідома.

Як зазначають турецькі журналісти, після введення санкцій країнами ЄС та Великою Британією, турецькі територіальні води стали притулком для багатьох великих яхт російських олігархів, де дозволяється проводити їх технічне обслуговування з дозволу міністерства.

Нагадаємо, олігарх Роман Абрамович живе на три країни. Він періодично проводить час у Росії та Ізраїлі, але найбільше затримується у Туреччині, яка на час санкцій стала для нього і місцем відпочинку, і «перевалочною базою».

До слова, мільярди Романа Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні, і «британський уряд знав про це» з першого дня. Журналісти пишуть, що британська влада нібито не доклала «фінансового тиску або політичного капіталу» для розв'язання проблеми.