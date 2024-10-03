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Страти українських військових росіянами: реакція ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Страти українських військових росіянами: реакція ООН
фото з відкритих джерел

Лубінець заявив, що з 24 лютого 2022 року задокументовано страти 42 українських військовослужбовців

У свіжій доповіді щодо України, Моніторингова місія ООН з прав людини повідомила про нові факти порушення росіянами Женевських конвенцій. Організація наголосила, що страти українських військових є серйозними порушеннями та Міжнародно гуманітарного права (МГП). Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Щодо відео зі стратами українських військовополонених: у червні та серпні 2024 року щодо фото та відео, які поширювалися у соцмережах та на російських каналах, був здійснений аналіз, який не виявив докази того, що фотографії та відео були підроблені. Аналіз визначив місце страти – напрямок Колотилівки (перетин між Україною та РФ), де точилися бої. В ООН наголосили, що ці факти є серйозними порушеннями МГП», – сказав Лубінець.

За інформацією Моніторингової місії, з 24 лютого 2022 року задокументовано страти 42 українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, правоохоронці розпочали розслідування інформації, що з'явилася в соцмережах, про те, що російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на Покровському напрямку.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та у РФ. Так, подальше розслідування Комісією випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала катування в окупованих регіонах України. Нові докази «підтверджують попередній висновок Комісії про те, що катування, вчинені російською владою, були широко поширені».

До слова, раніше було розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками російської армії. Офіс генпрокурора зауважив, що наразі проводиться низка слідчих та розшукових дій, досліджуються обставини страти для встановлення причетних та винних осіб: «У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ».

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Теги: росія ООН війна полон військові Україна росіяни

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