Сили безпілотних систем підтвердили ураження арсеналу в Брянській області

67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння

Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу населеного пункту Карачево

Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу в Брянській області РФ. Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем.

«Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу н.п. Карачево, Брянської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження.

«Подібних об’єктів небагато – орієнтовно до двох десятків на всю територію РФ, у кожному з яких зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів», – наголосили військові.

Сили безпілотних систем пообіцяли, що продовжать підривати наступальний потенціал ворога, наближаючи перемогу України.

Як повідомляв уранці «Главком», сьогодні вночі безпілотники атакували 67-й склад ГРАУ на территорії Росії у місті Карачево. Пабліки та регіональні Telegram-канали Брянської області повідомляли про вибухи, а місцеві жителі завантажували в мережу відео- та фотопідтвердження. Місцеві канали та користувачі повідомляли, що склад був атакований дванадцяться безпілотниками саморобного типу. Також губернатор Брянської області запевнив, що всі цілі збила система ППО, проте, як видно на відео, пожежа на складі вирує достатньо серйозна.