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Україна отримала $23 млрд допомоги від початку війни: від кого надійшли кошти

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна отримала $23 млрд допомоги від початку війни: від кого надійшли кошти
Західні партнери активно допомагають Україні
фото ілюстративне

Україна за ці кошти фінансує критично важливі бюджетні видатки

Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада.

За його словами, з цих коштів 4,8 млрд надійшло від Європейського союзу, 8,5 мільярдів – від Сполучених Штатів Америки.

«За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки. Зокрема виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримуємо спроможність громад», – сказав Шмигаль.

За словами Глави Уряду, Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €2,5 млрд. І ще один на €500 млн – у грудні. Крім того, важливий крок назустріч Україні зробила Канада.

«Уряд Канади вже випустив в обіг державні п'ятирічні облігації на суму 500 млн канадських доларів. Тепер через купівлю суверенних облігацій для України всі охочі можуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином канадці інвестують у нашу перемогу, а Уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків», – відзначив Денис Шмигаль та подякував канадським партнерам за ініціативу.

Раніше стало відомо, коли Україна отримає новий транш від ЄС.

Нагадаємо, що з робочим візитом до України прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Також повідомлялося, що ЄС надасть Україні 1 млрд євро та генератори для відновлення енергосистеми.

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Теги: війна фінансування Денис Шмигаль США Європейський союз

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