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Росія погодилася передати Ірану озброєння, яке застосувала проти ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія погодилася передати Ірану озброєння, яке застосувала проти ЗСУ
Пускові установки АПУ-Л та АПУ-305 призначені для запуску російських високоточних керованих ракет ЛМУР («Виріб 305») з ударних вертольотів Мі-28
фото: Financial Times

Журналісти отримали документи російського оборонного підприємства, які розкрили нові подробиці військової співпраці Москви й Тегерана

Росія погодилася поставити Ірану 90 пускових установок для високоточних керованих ракет, які російська армія використовує під час бойових дій в Україні. Відповідне замовлення виявили у виробничих документах російського оборонного підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, документи свідчать про поглиблення військово-технічного співробітництва між Москвою та Тегераном, попри продовження російської війни проти України та бойові дії на Близькому Сході.

Журналісти отримали виробничий графік на 2024–2025 роки одного з провідних російських розробників ракетного озброєння. У ньому зазначено експортне замовлення на 90 пускових установок АПУ-Л, призначених для використання на бойових вертольотах.

Документ передала Financial Times українська приватна розвідувальна організація Dallas Analytics. Йдеться про лист російського підприємства «Вимпел», датований травнем 2024 року.

У зверненні до іншого російського оборонного конструкторського бюро підприємство закликало прискорити постачання компонентів для пускових установок АПУ-Л та АПУ-305. Затримки, як зазначалося в документі, створювали ризики для виконання дев'яти контрактів.

У виробничому графіку перелічені сім російських замовників та два іноземні покупці. Одним із них виявився Китай, який замовив 192 установки АПУ-305.

Інший покупець, позначений кодом «К-10», замовив 90 установок АПУ-Л. За словами співрозмовника FT, обізнаного із ситуацією, російський державний експортер озброєнь «Рособоронекспорт» використовує це позначення для Ірану.

Журналісти також ознайомилися з іншими російськими оборонними документами, які підтверджують використання такого коду. Зокрема, в одному з контрактів на навчально-бойові літаки Як-130 покупця прямо зазначено як «К-10, Іран».

Водночас Financial Times наголошує, що отримані документи підтверджують існування замовлення, але не дозволяють встановити, чи були пускові установки фактично доставлені іранській стороні.

АПУ-Л та АПУ-305 призначені для застосування російських легких багатоцільових керованих ракет ЛМУР, також відомих під назвою «Виріб 305». Це високоточне озброєння здатне уражати рухомі цілі. Російська армія активно використовує такі ракети у війні проти України.

За даними американського військового довідника Worldwide Equipment Guide, пускові установки АПУ-Л розроблені для російських ударних вертольотів Мі-28 і здатні нести дві ракети. Натомість АПУ-305 розрахована на одну ракету.

Особливістю установки є можливість коригування польоту оператором після запуску. Це дозволяє атакувати невеликі рухомі об'єкти та підвищує точність ураження.

Іран уже має російські ударні вертольоти Мі-28, для яких призначені відповідні пускові установки. Ще в листопаді 2023 року заступник міністра оборони Ірану Мехді Фарахі повідомляв про завершення домовленостей стосовно надходження цих машин до іранських збройних сил.

Західні розвідники, на яких посилається Financial Times, стверджують, що протягом 2026 року Росія та Іран ще більше поглибили співпрацю на тлі війни на Близькому Сході.

Це відбувалося попри нещодавні заяви президента США Дональда Трампа, який стверджував, що Москва робить дуже мало або взагалі нічого для допомоги Тегерану.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Іран уклали конфіденційну угоду на постачання переносних зенітно-ракетних комплексів «Верба» загальною вартістю близько €500 млн

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Теги: Іран росія війна

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